Ristorno per gli utenti di Avast: ecco come partecipare al risarcimento da 16,5 milioni di dollari

Gli utenti di Avast, noto software antivirus, possono avere diritto a ricevere un risarcimento in relazione a un'accordo di 16,5 milioni di dollari stabilito tra l'azienda e la Federal Trade Commission . Questa iniziativa è il risultato di una controversia sulle pratiche di marketing che l'ente ha giudicato ingannevoli, coinvolgendo milioni di consumatori. Scopriamo i dettagli su come partecipare a questo risarcimento.

Dettagli sul risarcimento: aiuti per i consumatori interessati

Il 5 marzo 2025, la FTC ha annunciato che invierà notifiche via email a circa 3,7 milioni di persone che hanno acquistato prodotti antivirus Avast nel periodo compreso tra agosto 2014 e gennaio 2020. Gli utenti che soddisfano i requisiti dovrebbero ricevere informazioni specifiche sul risarcimento entro il 7 marzo. È importante tenere d'occhio la propria casella di posta elettronica, in quanto queste notifiche contengono istruzioni su come richiedere il risarcimento.

La FTC ha accusato Avast di aver dichiarato che il suo software avrebbe protetto la privacy degli utenti bloccando il tracciamento da parte di terzi. Tuttavia, l'ente ha rilevato che l'azienda non ha avvisato in modo adeguato i consumatori del fatto che stava raccogliendo e vendendo i loro dati di navigazione personale a terzi. Questo comportamento è stato considerato ingannevole e ha portato a sanzioni significative per Avast.

Condizioni della sentenza: cosa cambia per Avast

Nell'ambito dell'accordo con la FTC, Avast deve conformarsi a restrizioni significative in merito all'utilizzo dei dati raccolti. Non potrà più fornire informazioni fuorvianti riguardo all'uso dei dati degli utenti e non potrà vendere o concedere in licenza le informazioni di navigazione raccolte dai propri prodotti a terzi per scopi pubblicitari. Questa decisione mira a stabilire più chiarezza e protezione per i consumatori che utilizzano il software di Avast. La sentenza rappresenta un passo importante verso il rafforzamento della protezione della privacy online.

Come richiedere il risarcimento: scadenze e modalità

Gli utenti di Avast che ricevono la notifica hanno tempo fino al 5 giugno 2025 per presentare una richiesta di risarcimento online attraverso il sito web della FTC. È essenziale seguire le istruzioni specificate nella comunicazione per assicurarsi di essere considerati nel processo di distribuzione dei fondi. L'importo finale che ogni consumatore potrebbe ricevere dipende dal numero totale di richieste presentate.

È importante notare che i risarcimenti non saranno consistenti. Nel caso in cui tutti gli aventi diritto presentassero domanda, i pagamenti si aggirerebbero attorno ai 4,47 dollari a persona. Anche se la somma non è elevata, rappresenta un riconoscimento delle pratiche commerciali scorrette che hanno coinvolto l'azienda.

La procedura di risarcimento sarà seguita attentamente dalla FTC per garantire che ogni consumatore avente diritto possa accedere ai fondi previsti. Gli utenti interessati dovrebbero restare informati e procedere secondo le scadenze stabilite per non perdere questa opportunità.