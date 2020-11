Si possono riprodurre simultaneamente più app Android sui PC Windows: ecco i telefoni Galaxy compatibili

Ad agosto, Microsoft e Samsung avevano mostrato la possibilità di trasmettere più app da dispositivi Galaxy a PC Windows. In un primo momento, solo il Galaxy Note 20 e il Galaxy Note 20 Ultra potevano eseguire lo streaming di più app e la funzione era disponibile come versione di anteprima. Ma adesso, come emerso nelle scorse ore, i dispositivi Galaxy che possono eseguire lo streaming di più app su PC Windows 10 sono aumentati.

Gli utenti possono ora eseguire lo streaming di più app contemporaneamente da diversi smartphone, tra cui Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold 2: l’importante è avere un computer Windows 10 compatibile. Va tuttavia precisato che la funzione è disponibile solo su quei dispositivi della serie Galaxy S20 che eseguono la versione beta di One UI 3.0 basata su Android 11.

Per utilizzare la funzionalità, è necessario che il PC con Windows 10 (maggio 2020 o versioni successive) sia disponibile nei canali Beta, Dev o Release Preview. Inoltre, gli utenti devono avere la versione 1.20102.132.0 dell’app “Il tuo telefono”, scaricabile dal Microsoft Store. Lo smartphone Galaxy compatibile deve avere la versione 1.20102.133.0 dell’app “Complemento” de Il tuo telefono e l’app Link to Windows Service (versione 2.1.05.2 beta).

Tuttavia, la nuova funzionalità presenta alcune limitazioni e bug noti. Alcune app potrebbero non funzionare con la trasmissione dello schermo su altri schermi, mentre alcuni giochi e app potrebbero non rispondere alle interazioni dello schermo da un mouse o una tastiera collegati al PC. L’audio in uscita dall’app non viene inoltre trasmesso in streaming al PC. Infine, la novità non sembra funzionare sulle connessioni da cellulare.

Fonte Sammobile