Riparazioni in crisi: Louis Rossmann denuncia Brother per i nuovi aggiornamenti delle stampanti

Louis Rossmann, noto riparatore e YouTuber, è tornato al centro dell'attenzione con una dura critica nei confronti di Brother, un marchio rinomato nel settore delle stampanti e dei multifunzione. Attraverso una serie di video, Rossmann ha condiviso la sua preoccupazione riguardo ai recenti aggiornamenti firmware delle stampanti Brother, che sembrano limitare l'uso di toner di terze parti e compromettere ulteriormente la libertà degli utenti di gestire i propri dispositivi. Dalle sue parole emerge un quadro allarmante che potrebbe avere ripercussioni significative per i consumatori.

La denuncia contro Brother e la questione degli aggiornamenti firmware

Nel suo video recente, Rossmann mette in luce una tendenza preoccupante da parte di Brother, descrivendo un cambio di rotta rispetto alla reputazione precedentemente positiva della marca. Tradizionalmente, Rossmann ha sempre consigliato le stampanti Brother a coloro che si trovavano a fronteggiare l'impossibilità di utilizzare cartucce compatibili, specialmente in contrapposizione a marchi come HP e Canon. Tuttavia, apparentemente, anche Brother ha deciso di "abbracciare il lato oscuro" del mercato, seguendo l'esempio di altri produttori che limitano l'uso di materiali non originali.

Secondo il riparatore, l'ultimo aggiornamento firmware delle stampanti Brother non solo blocca l'uso di toner di terze parti, ma ostacola anche la possibilità di controllare e modificare l'allineamento di stampa nei modelli a colori. Questo ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra i consumatori, che ora si ritrovano a dipendere esclusivamente dai prodotti originali dell’azienda, con conseguente aumento dei costi.

La questione della compatibilità e i diritti degli utenti

Rossmann esprime la propria frustrazione per la mancanza di opzioni per i consumatori che desiderano utilizzare toner compatibili, sottolineando che Brother sta adottando politiche simili ad altre aziende come HP e Canon. In particolare, l'osservazione che quando il toner è esaurito, Canon impedisce la scansione dei documenti è un segnale di come alcune aziende limitano il potere d'azione degli utenti sui propri dispositivi.

L'assenza di aggiornamenti firmware precedenti da parte del produttore è un ulteriore aspetto critico sollevato da Rossmann. Gli utenti che aggiornano le loro stampanti si trovano, infatti, impossibilitati a tornare alla versione precedente, con il risultato di perdere la compatibilità con i toner non originali. Questa mancanza di trasparenza e flessibilità, unite a una crescente interfaccia ostile verso il consumatore, pongono interrogativi serie sui diritti di proprietà e sulla libertà di scegliere come utilizzare i propri dispositivi.

Un futuro incerto per gli utenti Brother

Per gli utenti delle stampanti Brother che non hanno ancora aggiornato i loro dispositivi, Rossmann offre un consiglio: evitare qualsiasi aggiornamento firmware. Suggerisce che tali aggiornamenti siano progettati per limitare la libertà degli utenti e rendere difficile l’approvvigionamento di materiali compatibili. Questa situazione non solo costringe i consumatori a dover rimanere fedeli a un determinato marchio, ma impone anche spese aggiuntive che molti non possono permettersi.

La crescente ossessione delle aziende per il controllo del mercato dei materiali di consumo sta generando un'intensa discussione tra produttori e consumatori. In un contesto in cui l'autonomia e la libertà di scelta sono sempre più limitate, il futuro dei dispositivi di stampa potrebbe risultare meno favorevole per gli utenti. La voce di Rossmann, che continua a diffondere consapevolezza su queste problematiche, è un richiamo all’azione affinché i consumatori riflettano sulle loro scelte e si informino riguardo le politiche dei marchi che sembrano allontanarsi dal benessere del cliente.

