Rinvio per il lancio del Motorola Razr: i dettagli sui clienti Verizon e le MVNO

C’è fermento attorno al rilascio del nuovo Motorola Razr, uno dei modelli più attesi di quest’anno. Tuttavia, i clienti Verizon e delle reti MVNO associate dovranno attendere più a lungo del previsto. La data di lancio, inizialmente fissata per il 15 maggio, è stata spostata al 22 maggio, creando aspettative miste tra i fan di questo iconico telefono flip.

Il rinvio della disponibilità del Motorola Razr

I clienti Verizon dovranno aspettare. La compagnia ha annunciato che il telefono verrà reso disponibile solo a partire dal 22 maggio, mentre altri operatori continueranno a rispettare la data di lancio originale del 15 maggio. Questo rinvio non colpisce soltanto Verizon, ma anche i suoi MVNO, tra cui Straight Talk e Total Wireless. Attualmente, sul sito Web di Verizon non ci sono indicazioni sulla disponibilità del nuovo Razr, con l'unica offerta di motori di ricerca che riguarda altri modelli come il Motorola Edge Plus e il Moto G Play 2024.

Le ragioni dietro il rinvio

Nessuna giustificazione ufficiale è stata fornita da Verizon riguardo a questo rinvio. Sia Verizon che i suoi MVNO in precedenza avevano pubblicato il Motorola Razr come disponibile per l’acquisto dal 15 maggio, ma ora sono stati rimossi da tutte le piattaforme. Alcuni membri della comunità online, in particolare su Reddit, hanno sollevato domande riguardanti le possibili motivazioni dietro al ritardo. In un dibattito poi rimosso, si sosteneva che un’unità dimostrativa del Razr avesse preso fuoco in un negozio Verizon, suscitando preoccupazioni tra i clienti.

In seguito a questi eventi, alcuni ordini effettuati da clienti di Total Wireless hanno riportato richieste di restituzione. Un presunto dipendente Verizon avrebbe persino dichiarato che ci fosse una sospensione nelle vendite del dispositivo e che fosse necessario quarantennare i telefoni. Anche chi ha effettuato un acquisto direttamente da Motorola ha visto il proprio ordine cancellato.

Aggiornamenti sull’andamento delle vendite

Nonostante i timori e i rumori di fondo, Verizon ha confermato a 9to5Google che finora non ha spedito alcun dispositivo Razr ai clienti. Solo Total Wireless ha inviato alcuni telefoni, ma i pacchi sembrano essere stati restituiti al mittente. Per gli utenti del servizio Verizon, questo significa ulteriori attese, ma la buona notizia è che il lancio è previsto per breve tempo, solo pochi giorni di attesa prima di poter finalmente accogliere il nuovo Moto Razr.

Il mondo della tecnologia è sempre in movimento e il Motorola Razr si appresta a essere un dispositivo di punta per il 2025, nonostante le sfide iniziali che ha già affrontato.