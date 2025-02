Rinunciare allo smartphone per una settimana: come un orologio intelligente ha cambiato la mia routine

Dopo aver ricevuto un pacco da casa subito dopo essermi trasferita nel mio primo appartamento, ho scoperto all'interno una semplice tazza bianca con la scritta “Chiama tua madre”. Era chiaro che la mia tendenza a evitare conversazioni telefoniche non passava inosservata alla donna che mi ha dato la vita. Con il passare degli anni, ho notato come la tecnologia, in particolare il mio smartphone, possa diventare un distrattore costante. Così, ho deciso di intraprendere un esperimento: rinunciare al mio smartphone per una settimana, affidandomi unicamente a un orologio intelligente.

Impostare le regole dell’esperimento

Prima di immergermi nell’esperimento, ho deciso di stabilire alcune regole per il mio utilizzo del smartphone. Contrariamente a chiunque avesse optato per un orologio intelligente con connettività LTE, ho scelto di utilizzare il mio Apple Watch in connessione Bluetooth con il mio iPhone. Il mio obiettivo era chiaro: non avrei estratto il telefono dalla borsa se non fosse stato strettamente necessario. A casa, l’iPhone sarebbe rimasto sulla base di carica o su un tavolo lontano; quando uscivo, utilizzavo un’elegante cintura per riporre il telefono e qualche snack.

Per una settimana intera, l’obiettivo era rispettare rigorosamente queste regole, mentre al contempo ho dedicato del tempo a rivedere le notifiche sul mio Apple Watch, disattivando quelle più invasive, come quelle sportive che non mi interessavano affatto. Ho anche controllato le app più utilizzate sul mio smartphone, assicurandomi che le loro controparti sull’orologio fossero installate e attive. Tuttavia, è bastato meno di cinque minuti prima di dover cercare su Google “come riattivare Siri sull'Apple Watch”.

Un bilancio a una settimana dal detox dello smartphone

La settimana senza smartphone si è rivelata molto più liberatoria del previsto. La mia diminuzione nel tempo speso davanti allo schermo è stata notevole, ho ripreso a leggere con maggiore frequenza e ho parlato molto con Siri. Ho approfittato della mia natura introversa, rispondendo solo alle chiamate essenziali e smettendo di sentirmi in colpa per non rispondere subito ai messaggi di gruppo. Inoltre, ho notato che avevo il telefono tra le mani molto meno spesso, il che ha evitato di imprimere un’immagine che non desidero trasmettere a mio figlio.

Durante questa settimana, le chiamate perse si sono accumulate, ma sapevo che i chiamanti potevano attendere. Invece di scorrere incoerentemente, ho dedicato più tempo ad altre attività, come provare a imparare l'arte del ricamo. Ho compreso che alcune app che usavo quotidianamente non mi mancavano affatto. Certo, ho trovato difficile resistere alla tentazione di controllare il meteo, ma del resto è il risultato di anni di abitudini. Ho anche utilizzato gli AirPods più che mai, passando dai libri sull'app Kindle a degli audiolibri scaricati. Curiosamente, l'abbandono del “piccolo schermo” ha giovato anche alla mia fruizione del “grande schermo”. Quando mi sistemavo sul divano per guardare un film o una serie, ero molto più concentrata.

Vantaggi e svantaggi della settimana senza smartphone

Sul fronte del monitoraggio della salute, tutti i miei parametri sono stati rilevati perfettamente e sono stata più propensa a controllarli, avendo meno distrazioni attorno. Secondo il tracciamento del sonno dell’Apple Watch, ho persino dormito circa un’ora in più ogni notte, probabilmente perché il blu della luce del telefono non mi tentava a letto. La noia, apparentemente, si rivela un efficace sedativo.

In termini di vantaggi, ho guadagnato una certa relazione lavorativa con Siri, la motivazione per cancellare app che rubavano tempo e un po' più di tranquillità grazie alla disconnessione. L’ossessione per il meteo purtroppo è aumentata e ho potuto abbozzare una routine di sonno più salutare. Tuttavia, tra le cose che mi sono mancate ci sono state sicuramente le mappe, il facile accesso a Internet, la lettura di ebook in movimento, nonché la possibilità di utilizzare il telefono per scattare foto in ogni momento.

Le sfide dell’uso esclusivo di uno smartwatch

A dispetto dei vantaggi emotivi e mentali, ci sono delle limitazioni significative all'uso esclusivo di uno smartwatch. Per l'Apple Watch, una delle maggiori difficoltà rimane la vita della batteria: sotto un uso intenso, ho dovuto ricaricarlo più frequentemente e, in due occasioni, si è spento in maniera poco integra. Certo, alcuni modelli di smartwatch offrono una durata energetica migliore, ma spesso sacrificano funzionalità o dimensione dello schermo.

Ridurre ulteriormente le dimensioni del display non sembra essere la soluzione. Un orologio intelligente limita anzitutto lo spazio per interagire, il che rende difficile digitare un numero di telefono o scorrere attraverso un menu. Le app per smartwatch tendono anche a essere meno complete rispetto a quelle per smartphone, e questo le rende meno allettanti come dispositivi principali.

Smartwatch come dispositivi complementari

Attualmente, l'uso del mio iPhone è quasi indispensabile, considerata la quantità di notifiche, app coinvolgenti e distrazioni a cui sono esposta. Gli smartwatch, al momento, sono più utili come dispositivi di supporto. Anche se dotati di servizio LTE, non possono ancora sostituire completamente uno smartphone, che offre un set di funzionalità molto più ampio. Tuttavia, sono un ottimo modo per tenere a portata di mano gli strumenti più importanti, come la comunicazione e il monitoraggio della salute. Dalla mia esperienza, ho compreso che posso e dovrei inseguire un utilizzo più proficuo del mio smartwatch, soprattutto nei momenti in cui desidero allontanarmi da un cellulare che attira costantemente la mia attenzione.