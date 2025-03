Rinnovata la pagina delle metriche sanitarie nell’app Fitbit: un design più moderno

L’app Fitbit ha recentemente ricevuto un aggiornamento che ha completamente rinnovato la pagina delle metriche sanitarie, rendendola più contemporanea e adatta all’uso mobile. Questa modifica si applica sia alle versioni Android che iOS, portando con sé un layout più accessibile e intuitivo.

Nuove funzionalità e layout modernizzato

L’aggiornamento più recente ha portato significative migliorìe alla pagina delle metriche sanitarie. In precedenza, questa pagina era strutturata in due schede: “Oggi” e “Tendenze“. La scheda “Oggi” mostrava cinque statistiche fondamentali, tra cui la frequenza respiratoria, la variabilità della frequenza cardiaca, la temperatura cutanea, la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca a riposo. Dall’altra parte, la scheda “Tendenze” offriva una panoramica dei dati relativi a queste variabili su periodi di sette, trenta o novanta giorni.

Con il recente restyling, la pagina è stata semplificata: ora esiste una sola pagina dedicata a “Oggi“, ed è stata rimossa la distinzione tra le schede. Questo nuovo formato include un indicatore a cinque parti e un conteggio “x di 5“, che indica quali misurazioni sono state considerate. Se l’utente seleziona una di queste statistiche, viene reindirizzato a un grafico delle tendenze, con la possibilità di visualizzare i dati su base settimanale, mensile o annuale. Ogni pagina fornisce anche spiegazioni utili per comprendere meglio le informazioni presentate.

Compatibilità e disponibilità dell’aggiornamento

L’aggiornamento della pagina delle metriche sanitarie è disponibile su entrambe le piattaforme, Android e iOS, con un’evidente semplificazione della navigazione e una visualizzazione più chiara dei dati. Tuttavia, si segnala che l’introduzione del nuovo layout non è ancora stata distribuita su larga scala per gli utenti Android, suggerendo che il rollout possa avvenire in fasi successive.

In aggiunta a queste innovazioni, Fitbit ha avviato anche un’altra funzione in fase di test: un “Programma di Sonno Personalizzato“. Questo è un esperimento condotto nell’ambito di Fitbit Labs e non è attualmente accessibile a tutti gli utenti dell’app, rimanendo una funzionalità in fase di sviluppo.

Come contattare Fitbit per segnalazioni

Per chi desiderasse fornire suggerimenti o segnalazioni ad Fitbit, è possibile contattare il personale via email. Gli utenti hanno la possibilità di restare anonimi o di ricevere riconoscimenti per le informazioni condivise. Questo approccio open è parte della strategia di Fitbit di coinvolgere la propria community e migliorare l’esperienza degli utenti attraverso feedback costanti e aggiornamenti.

In sintesi, l’aggiornamento introdotto nell’app Fitbit non solo migliora la struttura della pagina delle metriche sanitarie, ma segna anche un passo avanti verso una maggiore fruibilità e una migliore esperienza utente. Con queste novità, Fitbit dimostra di essere attento alle esigenze dei propri utenti e di voler facilitare l’accesso a informazioni sanitarie importanti in modo più intuitivo e organizzato.