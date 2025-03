Rinasce la speranza per il marchio BlackBerry con un nuovo progetto in cantiere

Nel panorama tecnologico delle telecomunicazioni, BlackBerry ha rappresentato un simbolo di innovazione e qualità nella telefonia mobile. Dopo un periodo di difficoltà culminato nella cessazione delle vendite di dispositivi brandizzati BlackBerry da parte di TCL nel 2020, la notizia di potenziali sviluppi per il marchio è di grande interesse. Una nuova azienda sembra voler riportare in vita il brand con un ventaglio di nuove caratteristiche.

L’addio di TCL e l’incertezza del marchio

Nel febbraio 2020, TCL, produttore cinese, ha deciso di interrompere la propria avventura con il marchio BlackBerry, non riuscendo a convincere il mercato dell’efficacia dei suoi smartphone Android. Modelli come il BlackBerry KEYone e il BlackBerry Motion sono stati introdotti, ma non sono bastati a dare nuova linfa a un brand che un tempo dominava il settore. L’illusione di un possibile rilancio ha trovato spazio nei successivi sviluppi quando, in agosto dello stesso anno, Onward Mobility ha annunciato un accordo di licenza con BlackBerry per produrre nuovi dispositivi, promettendo l’arrivo di telefoni 5G.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il sogno di Onward Mobility svanisce, ma non tutto è perduto

Tuttavia, il 2021 si è chiuso senza il lancio di alcun nuovo dispositivo BlackBerry, e nel febbraio 2022 BlackBerry ha ceduto i diritti sui suoi brevetti mobili per 600 milioni di dollari. Solo due settimane dopo, Onward Mobility ha confermato che il progetto di produrre smartphone 5G con il brand BlackBerry era finito, lasciando molti appassionati del marchio delusi.

Da quel momento, la comunicazione riguardo a BlackBerry si è fatta sporadica, limitandosi a notizie marginali, come il rilascio di accessori per smartphone. Tuttavia, una recente segnalazione su Reddit ha riacceso la speranza tra gli appassionati. Un utente ha informato che una compagnia nel Regno Unito sta cercando finanziamenti per riportare sul mercato i telefoni BlackBerry.

Un nuovo protagonista all’orizzonte

Il progetto è nelle fasi iniziali e si presenta come un tentativo di continuare quanto iniziato da Onward Mobility. Secondo le informazioni condivise, questa startup si propone di resuscitare il marchio BlackBerry, lanciando smartphone con connessione 5G e la caratteristica QWERTY fisica, amata dai fan storici del brand. Il post su Reddit ha descritto che deve essere rispettata un’intesa di riservatezza, il che ha reso impossibile rivelare il nome della compagnia coinvolta o mostrare i primi design.

L’utente ha comunque fornito alcune indiscrezioni sul progetto, inclusi dettagli su specifiche tecniche. Si sottolinea che, mentre l’idea è allettante, è consigliabile mantenere un certo scetticismo fino a ulteriori conferme.

Dettagli tecnici e caratteristiche attese

Le prime indiscrezioni parlano di uno smartphone che potrebbe includere un display AMOLED, 12GB di RAM e un’opzione di archiviazione tra 256GB o 512GB. Le specifiche suggeriscono anche la presenza di una tastiera QWERTY capacitiva, con il supporto alla rete 5G e capacità di generative AI. Infine, il dispositivo dovrebbe operare con Android 15, portando così una modernità attesa tra gli utenti più nostalgici.

La testimonianza di questo avvio di progetto non è da considerare come una certezza, ma rappresenta un barlume di speranza per coloro che desiderano vedere il marchio BlackBerry tornare attivo nel mercato degli smartphone. La strada da percorrere è complessa, e il futuro riserverà sorprese interessanti.