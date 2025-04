Rinasce il supporto per One UI 7: Samsung rilancia l’aggiornamento per i suoi smartphone di punta

Samsung ha nuovamente avviato la distribuzione dell’aggiornamento One UI 7 per gli smartphone Galaxy di punta del 2024. Gli utenti di diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, stanno già segnalando la disponibilità del tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android 15. Questo rilascio segue un’interruzione necessaria avvenuta per risolvere un problema critico che aveva costretto il colosso sudcoreano a fermare la distribuzione.

Disponibilità globale e aggiornamenti in corso

Secondo quanto riportato da Android Authority, i proprietari della serie Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6 stanno ricevendo nuovamente l’aggiornamento. L’informazione è stata confermata grazie all’applicazione CheckFirm, che ha evidenziato che gli utenti T-Mobile negli Stati Uniti possono già accedere alla nuova versione. Anche Verizon si sta attivando per garantire che i propri clienti ricevano l’aggiornamento in tempi brevi.

Originariamente, One UI 7 aveva iniziato a essere distribuito il 7 aprile, con i primi aggiornamenti negli Stati Uniti disponibili già tre giorni dopo. Tuttavia, la situazione era cambiata a causa di numerose lamentele da parte degli utenti in Corea del Sud, che segnalavano di non riuscire a sbloccare i propri dispositivi dopo l’aggiornamento. Sebbene Samsung non abbia confermato ufficialmente il problema, è stato dichiarato che il programma di aggiornamento per One UI 7 era “in fase di revisione per garantire una esperienza ottimale”.

Ritardi e accesso allo sviluppo

Il rilascio della versione di Samsung di Android 15 era atteso da tempo e si è rivelato più tardivo del previsto. L’accesso per gli sviluppatori al nuovo sistema operativo fornito da Google era iniziato nel settembre 2024, ma ci sono voluti diversi mesi prima che i dispositivi più datati ricevestero l’aggiornamento. Infatti, le ultime serie Galaxy S25 e A sono state lanciate direttamente con One UI 7.

Attualmente, l’attenzione è rivolta ai prossimi dispositivi che riceveranno l’aggiornamento. Tra questi vi sono i modelli S23, S24 FE e S23 FE, oltre ai Galaxy Fold 5 e Flip 5, insieme alle linee Tab S10 e Tab S9. Gli utenti attendono con interesse l’arrivo di queste nuove funzionalità e miglioramenti nelle performance.

La nuova era di One UI 7

Samsung sta puntando molto su questa versione del suo sistema operativo, con l’obiettivo di offrire un’interfaccia utente più fluida e miglioramenti significativi nella personalizzazione e nelle prestazioni. Nonostante le problematiche iniziali, l’aggiornamento potrebbe rappresentare un punto di svolta nella gestione della versione di Android specificamente adattata per i suoi vari dispositivi.

La sfida per Samsung è ora quella di consolidare la fiducia degli utenti di fronte a inconvenienti passati, lavorando affinché l’esperienza di aggiornamento si riveli positiva e priva di ulteriori intoppi. Con i prossimi lanci programmati e una base di utenti in attesa, il futuro di One UI appare promettente, anche se rimangono fondamentali la stabilità e la sicurezza in ogni aggiornamento distribuito.