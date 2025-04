Rimozione del browser CarPlay di Sidecar: i dettagli per gli utenti

In un’importante novità per gli utenti dell’applicazione Sidecar, l’azienda ha annunciato la rimozione della funzione di navigazione in Safari per CarPlay, attivatasi solo di recente sull’App Store. Questa decisione è stata presa in risposta a una richiesta diretta di Apple, che ha sollecitato il ritiro di questa funzionalità per conformarsi alle linee guida della piattaforma. Gli utenti che avevano acquistato il servizio “parcheggia e guarda“, al prezzo di 9,99 dollari, possono richiedere un rimborso per il costo sostenuto.

La reazione di Sidecar alla rimozione del browser

Il team di Sidecar, che ha progettato la funzione di navigazione con l’intento di garantire la massima sicurezza per gli utenti, ha espresso la propria delusione per questa decisione. In un comunicato, hanno sottolineato l’enorme supporto ricevuto dalla comunità, a conferma dell’interesse per la nuova funzionalità di navigazione. È stato inoltre precisato che il sistema era stato progettato per funzionare esclusivamente a veicolo fermo, prevenendo così qualsiasi possibilità di distrazione alla guida.

Malgrado l’entusiasmo iniziale, l’azienda ha confermato la propria volontà di allinearsi con le normative di Apple. Di conseguenza, il browser verrà rimosso nell’aggiornamento successivo dell’app. Il comunicato ha evidenziato quanto fosse importante per loro collaborare con Apple per tale questione, pur riconoscendo il potenziale innovativo del servizio.

Procedura per la richiesta di rimborso

Per gli utenti che avevano attivato la funzionalità di “parcheggia e guarda“, Sidecar ha reso disponibile una procedura semplice per la richiesta di rimborso direttamente all’interno dell’app. Questo passaggio garantirà che chi ha investito nella funzione possa recuperare il costo sostenuto, al fine di minimizzare il disagio causato dalla rimozione della funzionalità. Le istruzioni per il rimborso sono dettagliate e facilmente accessibili, consentendo così una transizione fluida per gli utenti colpiti.

Alternative per la visione video in auto

Nonostante il ritiro della funzione di navigazione, gli utenti di Sidecar che desiderano continuare a utilizzare il proprio schermo in auto per la visione video hanno a disposizione delle soluzioni alternative. Esistono adattatori progettati per eseguire applicazioni Android e visualizzare CarPlay, fornendo così un’opzione per coloro che desiderano continuare a vedere contenuti multimediali mentre sono parcheggiati. Questi adattatori rappresentano un compromesso valido per chi non vuole rinunciare alla visione video su schermi integrati in automobile.

Con questa rimozione, i clienti di Sidecar dovranno adattarsi alle nuove regole imposte da Apple, ma continueranno a esplorare le opzioni disponibili per rendere le loro esperienze di guida e svago più piacevoli e sicure.