Rilascio silenzioso di Apple: i nuovi tablet sorprendono gli utenti nel 2025

Nel corso della prima parte del 2025, Apple ha lanciato silenziosamente nuovi modelli di tablet, riaccendendo l’interesse degli appassionati. Sebbene non ci si stupisca dell’uscita dell’iPad di undicesima generazione, ora noto come iPad A16, la presentazione dell’iPad Air M3 ha suscitato domande tra gli esperti. Riuscirà il nuovo modello a giustificare il suo arrivo, considerando che il precedente M2 era già molto performante? Proviamo a esaminare le differenze principali e le caratteristiche di questi dispositivi.

Confronto tra design e accessori

Osservando attentamente l’iPad Air M3 da 11 pollici e l’iPad A16, è evidente che entrambi i modelli condividono un design simile. Con uno schermo di 11 pollici per l’Air e uno di 10,9 pollici per l’A16, non ci sono molte differenze visive. Entrambi presentano un design con cornici uniformi e scanner per impronte digitali posizionati nel pulsante di accensione.

Tuttavia, i dettagli si fanno più evidenti quando si considerano gli accessori. L’iPad Air supporta l’Apple Pencil e il Magic Keyboard, mentre l’iPad A16 è compatibile solo con la versione base della Pencil e utilizza il Magic Keyboard Folio. Le implicazioni di questo si ripercuotono sulla capacità di utilizzo e sulle funzionalità offerte da ciascun modello, rendendo evidente che l’Air punta a soddisfare un pubblico più esigente.

In termini di performance e qualità del display, anche se a prima vista potrebbero sembrare simili, ci sono sostanziali differenze. Il modello Air offre un’esperienza superiore grazie alla qualità dello schermo e alle prestazioni generali. Quest’ultimo si distingue non solo per la superficie laminata, che riduce il riflesso e migliora l’impressione visiva, ma anche per una calibrazione del colore P3. L’iPad A16, al contrario, è limitato al solo spazio colore sRGB.

Prestazioni del processore e compatibilità software

L’iPad Air M3 monta un chip di ultima generazione, capace di garantire prestazioni paragonabili a quelle di dispositivi Mac. Grazie a questo processore di classe desktop, la gestione di iPadOS avviene senza intoppi e con rapide risposte ai comandi. Molti esperti sostengono, però, che il sistema operativo stesso limiti il potenziale dei nuovi iPad, rendendo il passaggio a un modello Pro non necessariamente vantaggioso.

Dall’altra parte, anche il nuovo iPad A16 porta con sé un valido processore, sebbene inferiore rispetto al M3. È importante notare che entrambi i dispositivi supportano app professionali come Logic Pro e Final Cut Pro. Tuttavia, l’Air ha la capacità di sfruttare il multitasking avanzato grazie alla funzione Stage Manager, permettendo di utilizzare due schermi in modo indipendente. L’A16, invece, supporta solo la duplicazione del display esterno.

I benchmark rivelano chiaramente la superiorità del M3 nelle operazioni di esportazione e nel rendering grafico, mentre l’iPad A16 si dimostra più che sufficiente per l’uso quotidiano e per attività meno intensive.

Autonomia e qualità audio

Apple ha sempre puntato sulla durata della batteria dei suoi dispositivi, promettendo un utilizzo che può arrivare fino a 10 ore. Questo trend si mantiene anche con i nuovi modelli. Sia l’iPad A16 che l’iPad Air M3 offrono un’ottima autonomia, con lievi differenze a seconda dell’uso. Durante i test, l’iPad A16 ha mostrato di avere una durata leggermente superiore per certe applicazioni, mentre il M3 ha dimostrato di essere più affamato di energia durante le sessioni di gioco.

Per quanto riguarda l’audio, entrambi i tablet vantano speaker stereo, collocati in modo tale da ottimizzare l’uso in formato landscape. Sebbene il suono generato dall’iPad A16 sia leggermente compresso, entrambi i modelli offrono un’esperienza d’ascolto piacevole, differenziandosi per la nitidezza e la qualità audio.

Considerazioni finali sulla scelta del modello

In conclusione, la scelta tra i due modelli dipende essenzialmente dall’uso che se ne intende fare. L’iPad A16 si presenta come un dispositivo solido, ideale per un’utenza che ricerca un tablet economico ma con prestazioni rispettabili. Il suo prezzo accessibile lo ha reso popolare. Tuttavia, per chi cerca un’esperienza più premium, l’iPad Air M3 offre caratteristiche superiori in termini di prestazioni, compatibilità e accessor.

Non dimentichiamo, infine, che il supporto a Apple Intelligence è riservato solo all’iPad Air, ponendolo come l’opzione migliore per chi desidera sfruttare le più recenti funzionalità artificiali integrate nel sistema operativo. Con entrambi i modelli attesi a ricevere aggiornamenti per diversi anni, gli utenti possono stare certi di scegliere un dispositivo che rimarrà al passo con le innovazioni future.