Rilascio di Android 15 QPR2 a marzo 2025: tutte le novità su Pixel

Google ha avviato il rilascio dell'aggiornamento di marzo 2025 per i dispositivi Pixel, introducendo Android 15 QPR2. Questo aggiornamento trimestrale porta con sé non solo importanti patch di sicurezza, ma anche una serie di miglioramenti e novità per gli utenti. Scopriamo insieme i dettagli del rilascio e come aggiornare i dispositivi compatibili.

Caratteristiche dell'aggiornamento di marzo 2025

Come previsto dal calendario di Google, marzo segna l'arrivo di un significativo aggiornamento per i dispositivi Pixel. L'aggiornamento, denominato Android 15 QPR2, è parte del ciclo di mantenimento che avvicina l'ecosistema Pixel alla stabilità definitiva della versione 15 del sistema operativo. Il rilascio è iniziato alle ore 20 e coinvolge vari modelli di Pixel, che ricevono la nuova build BP1A.250305.019 con un peso di circa 629 MB, partendo dalle versioni precedenti con le patch di febbraio.

I Pixel eleggibili per questa nuova release includono la serie 6, 7 e 8, il Pixel Tablet e i più recenti Pixel 9. Oltre alle patch di sicurezza, l'aggiornamento include correzioni di bug e migliora la stabilità di applicazioni e funzionalità di sistema.

Novità e miglioramenti apportati da Google

L'aggiornamento di marzo 2025 non si limita a fornire correzioni di sicurezza, ma introduce anche miglioramenti significativi per l'esperienza utente. Tra le principali novità troviamo importanti miglioramenti al sistema audio durante le chiamate, alla stabilità della fotocamera in condizioni particolari e una risposta rinforzata del display. Inoltre, la stabilità generale del sistema e delle connessioni di rete sono stati ottimizzati, consentendo agli utenti di beneficiarne in tutte le situazioni di utilizzo.

Altre modifiche riguardano l'interfaccia utente, dove sono stati risolti problemi di compatibilità tra il tema del launcher e le impostazioni di sfondo. Anche le icone della schermata iniziale sono state oggetto di miglioramenti, riducendo bug che producevano effetti non desiderati, come icone trasparenti dopo particolari operazioni.

Aggiornamenti di sicurezza e vulnerabilità risolte

Il rilascio dell'aggiornamento include anche patch di sicurezza vitale per proteggere gli utenti da potenziali vulnerabilità. Google ha confermato la risoluzione di sette criticità specifiche per i dispositivi Pixel e ulteriori 31 vulnerabilità generiche nel sistema Android. Questo aspetto riflette l'impegno dell'azienda nel mantenere i propri dispositivi sempre aggiornati e al sicuro rispetto alle minacce più recenti.

Le novità del Pixel Drop di marzo 2025

Accanto alle correzioni, il rilascio di Android 15 QPR2 è accompagnato da una serie di nuove funzioni, annunciate con il Pixel Drop di marzo 2025. Tra queste, una considerevole evoluzione del concetto di "non disturbare", ora sostituito dalla funzionalità "Modalità". Quest'ultima consente agli utenti di personalizzare una serie di modalità per gestire in modo più efficiente le notifiche, potendo scegliere tra impostazioni predefinite o create ad hoc.

In aggiunta, debutta la "Attenuazione delle notifiche", che regola il volume delle notifiche inviate in rapida successione, per un'esperienza utente meno invasiva. Anche il design delle icone a tema sul dispositivo ha subito un restyling, rimuovendo il badge di beta testing che accompagnava la funzione da tempo.

Come procedere all'aggiornamento ai dispositivi Pixel

L'aggiornamento a Android 15 QPR2 è ora disponibile attraverso una distribuzione graduale. Gli utenti che possiedono uno dei dispositivi compatibili possono controllare la presenza dell'aggiornamento nelle impostazioni, seguendo il percorso "Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema". In caso l'aggiornamento non venga trovato automaticamente, sarà possibile forzare la ricerca cliccando su “Cerca aggiornamenti”. Gli utenti hanno anche la possibilità di utilizzare metodi alternativi come factory image o pacchetti OTA, per non dover attendere la notifica.

Coloro che partecipano al programma beta e stanno testando Android 16 dovranno effettuare un downgrade del sistema per poter passare a questo nuovo aggiornamento. Questo passaggio non sarà necessario per coloro che sono già usciti dal programma beta e intendono continuare ad utilizzare Android 15 QPR2 senza perdita di dati.