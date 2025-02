Rilasciati i Powerbeats Pro 2: caratteristiche e novità delle nuove cuffie sportive

In un'epoca in cui la tecnologia audio sta facendo passi da gigante, Beats ha presentato i nuovi Powerbeats Pro 2, un aggiornamento atteso da tempo per gli amanti dello sport e della musica. I nuovi auricolari, che mantengono il design ad archetto caratteristico della linea Powerbeats, introducono innovazioni significative rispetto al modello precedente del 2019, affermandosi come una soluzione ideale per gli sportivi.

Design e dimensioni compatte

Il design dei Powerbeats Pro 2 è stata una delle evoluzioni più evidenti rispetto alla generazione precedente. Rispetto ai loro antenati, i nuovi auricolari sono più piccoli e leggeri del 20%. La loro forma ergonomica offre un comfort migliorato, permettendo ore di utilizzo durante le sessioni di allenamento. In aggiunta, il case di ricarica ha subito una riduzione delle dimensioni del 33% e ora supporta sia la ricarica wireless Qi che USB-C, rendendo l'intero pacchetto più maneggevole e pratico.

Questo cambiamento non è solo estetico: un buon sigillo all'orecchio è essenziale per il monitoraggio della frequenza cardiaca, che è una delle funzionalità principali dei nuovi Powerbeats. La confezione include anche cinque diversi set di gommini, disponibili in taglie extra small e extra large, per garantire una vestibilità ottimale.

Monitoraggio della frequenza cardiaca e integrazione con app

La novità principale dei Powerbeats Pro 2 è il monitoraggio della frequenza cardiaca integrato. Secondo il comunicato stampa di Beats, gli auricolari sono dotati di sensori ottici LED in grado di misurare il flusso sanguigno con una frequenza di "oltre 100 volte al secondo". Questi dati vengono analizzati attraverso un algoritmo che fornisce letture precise, trasmettendo le informazioni ad app compatibili come Nike Run Club, Peloton, Open e altre.

Per gli utenti di iOS, il monitoraggio della frequenza cardiaca si attiva e si disattiva automaticamente quando si utilizza un'app supportata. Al contrario, i possessori di dispositivi Android devono attivarlo manualmente attraverso l'app Beats o tramite un’attivazione diretta sui pulsanti degli auricolari. È interessante notare che i dati sulla frequenza cardiaca possono essere successivamente visualizzati nell'app Salute di Apple, con letture dell'Apple Watch che vengono prioritizzate rispetto a quelle dei Powerbeats Pro 2.

Miglioramenti tecnologici e qualità audio

Con l’integrazione del chip H2 di Apple, i Powerbeats Pro 2 non solo offrono il monitoraggio della frequenza cardiaca, ma presentano anche la tecnologia di cancellazione attiva del rumore . Questa funzionalità si affianca a una modalità di trasparenza, consentendo agli utenti di scegliere quanto rumore ambientale desiderano filtrare. Oltre a ciò, il chip H2 consente una serie di funzionalità aggiuntive tipiche dell'ecosistema Apple, come il "Hey Siri" attivato a mani libere, la condivisione audio e il supporto per la funzione Find My.

*Sebbene gli utenti Android possano accedere ad alcune di queste funzioni tramite l’app Beats, i Powerbeats Pro 2 non godono della stessa ottimizzazione rispetto alle capacità native del sistema operativo di Google, a differenza delle cuffie Studio Buds Plus.

Autonomia e resistenza all'acqua

L'autonomia della batteria è un'altra area in cui i Powerbeats Pro 2 brillano. Beats dichiara che gli auricolari possono garantire fino a 8 ore di riproduzione continua con la cancellazione attiva del rumore attivata, e fino a 10 ore senza ANC. Se si considera anche la ricarica offerta dal case, si arriva a un totale di 36 ore . La resistenza all'acqua e al sudore rimane nella fascia IPX4, la stessa del modello precedente, ma Beats ha ridisegnato il sistema di ventilazione per migliorarne la durabilità contro l'ingresso dell'acqua.

Disponibilità e opzioni di colore

I Powerbeats Pro 2 sono disponibili a partire da oggi, mantenendo lo stesso prezzo di vendita di 249 dollari. Sono disponibili in quattro affascinanti colori: arancione, viola, grigio e nero. La giornalista di fitness Victoria Song ha già iniziato a testare i nuovi auricolari e, per chi cerca una recensione approfondita su comfort, precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca e qualità audio, è possibile consultare il suo resoconto completo.

Con queste novità, i Powerbeats Pro 2 si propongono come una scelta ideale per chi desidera ascoltare musica di alta qualità durante le proprie attività sportive, senza trascurare il monitoraggio delle proprie prestazioni fisiche.