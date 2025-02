Rilasciata la build Canary 27788 con aggiornamenti significativi per il marketplace di Microsoft

Una nuova build del sistema operativo Windows è stata recentemente rilasciata, coinvolgendo la comunicazione ufficiale da parte di Microsoft. La Canary build 27788 include l'aggiornamento alla versione 22501.1401 dedicata al marketplace della casa di Redmond. Con questa novità, si introducono diversi miglioramenti, tra cui funzionalità utili per la gestione dei giochi disponibili nel Microsoft Store.

Gestione semplificata delle installazioni

Una delle principali caratteristiche di questa build è la possibilità di gestire in modo più flessibile le installazioni dei giochi. Anche se un titolo è già stato installato, gli utenti possono tornare alla sua pagina nel Microsoft Store e riorganizzare alcuni componenti secondo le loro esigenze. Questa funzionalità si profila particolarmente interessante, soprattutto per chi ha spazio limitato sul proprio disco rigido.

Grazie a questa opzione, gli appassionati di videogiochi possono prendere decisioni più informate riguardo ai contenuti da mantenere o rimuovere. Ad esempio, un'installazione totale di un grande titolo come Call of Duty: Black Ops 6 può pesare fino a 300 GB sul disco. Tuttavia, grazie alle nuove opzioni di gestione, gli utenti possono rimuovere la campagna single-player, liberando ben 83,2 GB di spazio. Inoltre, le texture ad alta risoluzione occupano 18,5 GB, il che significa che si ha la possibilità di personalizzare l'installazione in base al proprio utilizzo.

Novità in fase di prova

È importante notare che questa funzionalità è attualmente limitata a un numero selezionato di giochi. Microsoft non ha rilasciato un elenco specifico dei titoli supportati, il che significa che gli utenti dovranno testare direttamente la nuova opzione sui singoli giochi. Anche se non si tratta di una novità assoluta, la sua integrazione nel Microsoft Store rende il processo di gestione delle installazioni più intuitivo e immediato.

L’entusiasmo attorno a queste nuove opzioni è tangibile, specialmente considerando l'impatto che un'ottimizzazione della gestione dello spazio può avere per chi gioca frequentemente. Tuttavia, gli utenti devono tenere presente che, essendo questa funzione lanciata nel canale Canary, non è garantito che venga portata sui canali Beta o Stabile. Gli sviluppatori potrebbero decidere di apportare modifiche o interrompere la funzionalità prima che venga ampliate ad una base di utenti più ampia.