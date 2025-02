Riepilogo settimanale: novità e aggiornamenti dal mondo della tecnologia

In questo articolo, esploreremo le notizie più significative della settimana nel settore della tecnologia. Dall'emergere di nuovi modelli di intelligenza artificiale alla messa in onda di problemi legati a smartwatch, passando per le ultime novità finanziarie di Meta e il ritorno della marca Pebble. Questo è un riepilogo per rimanere aggiornati su ciò che sta accadendo nel mondo digitale.

L'ascesa di DeepSeek

Negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata su DeepSeek, un modello di intelligenza artificiale sviluppato in Cina che si propone di sfidare i giganti americani del settore. DeepSeek è un chatbot open-source basato sulla tecnologia Llama 3.3 di Meta, e ha destato interesse soprattutto per il suo costo di sviluppo significativamente più basso rispetto ad altri modelli conosciuti. Ad esempio, OpenAI richiede 200 dollari al mese per accedere a ChatGPT Pro, mentre DeepSeek R1 offre le stesse funzionalità senza alcun costo.

Un aspetto interessante è la tecnologia hardware su cui si basa DeepSeek. Secondo un analista di intelligenza artificiale, Alexander Doria, inizialmente il modello R1 era allenato con chip NVIDIA H100, ma ora funziona esclusivamente con i chip Ascend 910C di Huawei. Questa transizione segna un cambiamento nel settore, favorendo un maggiore accesso all'intelligenza artificiale a costo zero, oltre a ridurre la dipendenza dalle aziende americane. Le conseguenze di questo spostamento si sono fatte sentire pesantemente in borsa, con NVIDIA che ha subito una perdita di quasi 600 miliardi di dollari in valore di mercato.

La domanda che molti si pongono ora è se DeepSeek riuscirà a mantenere l'attenzione e a competere con i leader del settore, visto il fulcro innovativo e il messaggio di accessibilità che sta promuovendo.

Problemi per gli utenti di Garmin

Settimana complicata per i possessori di smartwatch Garmin, che hanno affrontato un'improvvisa interruzione dei servizi legati ai loro dispositivi. Molti utenti si sono ritrovati con orologi bloccati su schermate di avvio o visualizzando un triangolo blu. I modelli maggiormente interessati includevano i Garmin Forerunner , Venu 2 e 3, Fenix 7 e Epix Pro Gen 2.

All'inizio dell'incidente, il sito di stato ufficiale di Garmin ha confermato che erano stati registrati problemi durante il caricamento delle attività, avvisando che alcuni dispositivi si trovavano bloccati. In risposta, l’azienda ha consigliato di effettuare un hard reset, evidenziando che la causa del problema era un file di "pre-cache del satellite" difettoso, responsabile di un ciclo di avvio continuo.

Il suggerimento per risolvere il problema consisteva nel tenere premuto il tasto di accensione o il pulsante della luce per circa 30 secondi. Dopo due giorni di tentativi, Garmin ha comunicato di aver risolto il problema sottostante. Gli utenti ora possono riavviare i loro smartwatch, sincronizzarli con l'app Connect o collegarli a Garmin Express, per eliminare il file difettoso che aveva causato il blocco iniziale.

La saga dello S Pen e le controversie di Samsung

Samsung ha affrontato una settimana intensa riguardante il suo famoso S Pen, in particolare per quanto attiene alla compatibilità nella recente versione Galaxy S25 Ultra. Tutto è iniziato quando un blog ufficiale di Samsung e alcuni elenchi su Amazon hanno suggerito che un S Pen Bluetooth potesse essere acquistato separatamente.

Malgrado l'entusiasmo iniziale degli utenti, che speravano in un S Pen Bluetooth venduto a parte, il Galaxy S25 Ultra è stato lanciato senza una penna con funzionalità Bluetooth, generando confusione. Il malinteso è aumentato quando durante una conferenza stampa è emerso che la compatibilità tra il S Pen Pro e il Galaxy S25 Ultra non era stata confermata. Successivamente, Samsung è stata costretta a rimuovere ogni riferimento a un S Pen Bluetooth dalla pubblicazione nel blog.

La situazione ha evidenziato l'importanza della chiarezza nelle comunicazioni dell'azienda e il desiderio degli utenti di avere accesso a funzionalità innovative che potrebbero migliorare l'esperienza d'uso dei loro dispositivi.

Meta e i risultati da record

Giovedì scorso, Meta ha annunciato risultati finanziari straordinari per il quarto trimestre del 2024, segnando un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L'azienda ha registrato entrate per 48 miliardi di dollari, contribuendo a un bilancio annuale complessivo di 164 miliardi, con un incremento del 22% rispetto ai 134 miliardi del 2023.

La crescita è stata soprattutto trainata dei ricavi pubblicitari, che hanno toccato un record di 46,7 miliardi di dollari, mentre il settore delle Reality Labs ha generato entrate per 1,08 miliardi. Il CEO Mark Zuckerberg ha attribuito questo successo a un maggior numero di utenti attivi — 3,35 miliardi — e a un incremento dei prezzi pubblicitari del 14%.

Guardando avanti al 2025, Meta ha annunciato l'intenzione di lanciare una nuova intelligenza artificiale per offrire un'esperienza ancora più personalizzata agli utenti, con l'aspettativa di raggiungere un miliardo di utenti entro la fine dell'anno. Durante l'annuncio, l'azienda ha anche menzionato programmi futuri per il lancio di occhiali smart, accennando a una visione strategica e ambiziosa per i prossimi anni.

La resurrezione di Pebble

Dopo un lungo periodo di silenzio nel mercato, Pebble sta per tornare. Questo esordio avviene grazie a un'importante apertura da parte di Google, che ha reso open-source il codice di PebbleOS. Sul blog di Google Open Source, è stato annunciato che il repository del codice sorgente di PebbleOS sarà disponibile su GitHub, consentendo a sviluppatori e appassionati di creare nuove versioni della piattaforma.

Eric Migicovsky, fondatore di Pebble, ha rivelato il piano di rilanciare il marchio con un nuovo smartwatch che manterrà le stesse caratteristiche originali, ma con alcuni aggiornamenti interessanti. Migicovsky ha riconosciuto che dalla sua esperienza passata ci sono state importanti lezioni da apprendere, ricordando la popolarità di Pebble su Kickstarter, seguita da alti e bassi successivi, fino alla vendita a Fitbit.

La disponibilità di PebbleOS come open-source offre nuove opportunità e spazi di innovazione per la comunità degli sviluppatori, promettendo il ritorno di smartwatch che hanno caratterizzato un'era nella tecnologia indossabile.

Altre notizie della settimana

Oltre alle storie principali, ci sono stati altri eventi interessanti nel mondo della tecnologia. Rimanere aggiornati su questi sviluppi è fondamentale per comprendere le evoluzioni nel panorama digitale.