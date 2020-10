La ricarica wireless MagSafe degli iPhone 12 ora funziona anche con il Galaxy Z Fold 2

Pochi giorni fa, Apple ha presentato la serie iPhone 12 e un nuovo accessorio di ricarica wireless chiamato MagSafe. La caratteristica di questo nuovo strumento consiste nella capacità di collegarsi magneticamente a un iPhone (da iPhone 8 e 8 Plus in poi) e caricare il prodotto in modalità wireless fino a 15 W di potenza. Stando a quanto emerso online nelle scorse ore, sembra che l’accessorio sia ora compatibile con il nuovo smartphone pieghevole di Samsung.

Secondo Max Weinbach della testata Android Police, infatti, il caricabatterie MagSafe di Apple (che ha un costo di 39 dollari, ndr) può ora funzionare con il Galaxy Z Fold 2. Tecnicamente, lo strumento dovrebbe caricare qualsiasi dispositivo compatibile con Qi, ma poiché la maggior parte degli smartphone non ha magneti sul retro, l’accessorio non può agganciarsi e allinearsi come invece avviene sugli iPhone. Questo ostacolo viene rimosso con il Galaxy Z Fold 2, dato che il pieghevole del colosso di Seul garantisce l’aggancio del caricabatterie MagSafe di Apple.

I magneti all’interno del telefono Samsung non sono forti come quelli che possiamo trovare sugli iPhone, dato che sono posizionati nella cerniera e sul lato del Galaxy Z Fold 2 per assicurarsi che si chiuda e si pieghi correttamente. Pertanto, il consiglio che viene dato ai possessori del “foldable” di Samsung è di non provare ad appendere il Galaxy Z Fold 2 al caricabatterie MagSafe, perché il telefono potrebbe cadere e rompersi.

Non sembra che il caricabatterie MagSafe ricarichi rapidamente in modalità wireless il Galaxy Z Fold 2 (o qualsiasi altro dispositivo non iPhone) a 15 W. Recentemente, Samsung ha lanciato il suo caricabatterie wireless Qi wireless simile ad AirPower in grado di caricare contemporaneamente due smartphone e un Galaxy Watch. Sulle ricariche è in corso un siparietto divertente, che vede le varie concorrenti di Apple prendere in giro il gigante di Cupertino per non aver introdotto alcun caricabatterie nelle confezioni dei nuovi iPhone.

Fonte Sammobile