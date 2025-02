Ricarica wireless inversa: cosa c'è di nuovo per l'iPhone 17 Pro

Apple testa la ricarica wireless inversa per iPhone 17 Pro: novità su funzionalità attese

La notizia di una potenziale nuova funzionalità per l’iPhone 17 Pro ha catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Secondo quanto riportato dal leaker cinese Instant Digital, Apple starebbe testando una funzione di ricarica wireless inversa per i suoi modelli di punta, permettendo così di caricare altri dispositivi Apple direttamente tramite l’iPhone. Questa innovazione, se confermata, potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza d’uso per gli utenti del marchio.

Il leaker ha rivelato che Apple sta sperimentando una funzionalità di ricarica wireless inversa da 7.5W, che consentirebbe di trasferire energia non solo a prodotti come gli AirPods e l’Apple Watch, ma anche ad altri accessori attesi, come un possibile MagSafe Battery Pack rinnovato. Questa funzione, se introdotta, permetterebbe agli utenti di ricaricare i propri accessori direttamente dal loro iPhone, creando una nuova modalità d’uso per gli utenti del marchio.

Le voci su un sistema di ricarica inversa per iPhone circolano da tempo. La prima realizzazione di questa tecnologia è stata parzialmente visibile nel 2021, con il lancio del MagSafe Battery Pack per i modelli di iPhone 12 e successivi. In questa configurazione, un iPhone in carica tramite cavo Lightning poteva fornire energia al pacco batteria MagSafe, segnando un primo passo verso l'integrazione di ricariche incrociate tra dispositivi Apple.

Discontinuazione del MagSafe Battery Pack e futuro della ricarica

Nonostante l’introduzione del MagSafe Battery Pack, Apple ha interrotto la commercializzazione di questo accessorio nel settembre 2023, in concomitanza con il lancio della nuova linea di iPhone 15. Con l'abbandono del cavo Lightning in favore della porta USB-C, i nuovi modelli possono effettuare ricarica inversa fino a 4.5W verso l’Apple Watch, gli AirPods e altri dispositivi compatibili. Tuttavia, la ricarica wireless inversa, attesa da molti, non ha ancora trovato spazio dal ritiro del MagSafe Battery Pack.

Nel 2022, l’analista di mercato Ming-Chi Kuo aveva anche anticipato che un rilancio del MagSafe Battery Pack sarebbe potuto avvenire con tecnologia USB-C. Finora, però, nessuna apparente strada verso questo obiettivo è stata tracciata, nonostante anche Mark Gurman di Bloomberg, nel settembre 2023, abbia accennato all'eventualità che versioni USB-C del MagSafe possano riemergere, pur avvertendo di non aspettarsi sviluppi imminenti.

La situazione attuale e le attese sul lancio dell'iPhone 17

Oggi, Instant Digital rivelava che sebbene Apple stia testando questa significativa funzionalità di ricarica inversa per i modelli di iPhone 17 Pro, al momento non è certo se sarà ufficialmente disponibile al momento del lancio. Le attese sono orientate verso una presentazione ufficiale delle nuove linee di prodotto di Apple attorno a metà settembre, periodo in cui il mondo della tecnologia si prepara a svelare le ultime novità del colosso di Cupertino. La frenesia dei fan cresce, con domande su quali altre sorprese potranno riservare questi nuovi dispositivi, mantenendo viva l'attenzione su ciò che Apple ha in serbo.