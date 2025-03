Revolut potenzia la sicurezza digitale: nuove funzionalità per proteggere i clienti in Italia

Revolut, la banca digitale che ha conquistato la fiducia di 3 milioni di clienti in Italia, ha rivelato oggi un significativo aggiornamento della sua piattaforma di sicurezza in-app, conosciuta come Revolut Secure. Questa iniziativa nasce dalla necessità di proteggere i clienti retail da minacce sempre più insidiose, come il furto di smartphone e le truffe da phishing, in crescita costante nel panorama finanziario attuale.

La situazione della criminalità informatica è preoccupante; i dati di Assoutenti segnalano circa un milione di smartphone rubati o smarriti ogni anno in Italia. A ciò si aggiunge il phishing, fenomeno che ha generato il 29% delle segnalazioni alla Polizia Postale nel 2024, secondo il Report Annuale. Queste statistiche rimarcano l’urgenza di adottare misure di sicurezza avanzate per tutelare le informazioni sensibili e i fondi dei clienti.

Nuove funzionalità per una maggiore protezione

Per affrontare queste sfide, Revolut ha introdotto tre nuove funzionalità mirate, concepite per restituire ai clienti un senso di controllo e sicurezza.

Dispositivo smarrito

La prima novità riguarda la gestione in caso di furto o smarrimento del proprio dispositivo. Con un semplice accesso al sito web o a un altro dispositivo, gli utenti possono segnalare l'incidente, verificare la loro identità, bloccare il dispositivo e la carta collegati, oltre a modificare il passcode. Questo meccanismo riduce drasticamente le possibilità di accessi non autorizzati, proteggendo così gli utenti e i loro beni da potenziali perdite economiche.

Accesso da un secondo dispositivo

La seconda funzionalità mira a contrastare gli attacchi di ingegneria sociale. Revolut ha implementato un sistema di autenticazione a più fattori, che include controlli biometrici. Gli utenti riceveranno notifiche tempestive nel caso di accessi al loro account provenienti da dispositivi non riconosciuti. Superando la verifica biometrica, i clienti possono bloccare l'accesso non autorizzato e revisionare il passcode, fornendo una barriera aggiuntiva contro possibili intrusioni.

Limiti di transazione

Infine, la terza opzione, in arrivo nelle prossime settimane, consente ai clienti di impostare limiti personalizzati per i pagamenti effettuati con carta e per i trasferimenti di denaro. Questi limiti si ripristinano ogni 24 ore, impedendo ai malintenzionati di svuotare rapidamente un conto in caso di accesso illecito. Per superare i limiti impostati, sarà necessaria una verifica biometrica, aumentando ulteriormente la sicurezza.

Altre misure di sicurezza di Revolut

Queste nuove opzioni si aggiungono ad ulteriori funzionalità recentemente introdotte da Revolut, come le chiamate in-app per sventare le truffe di impersonificazione, e la Protezione del Patrimonio, che offre un livello di sicurezza biometrica ai clienti. Inoltre, l’integrazione dell'intelligenza artificiale permette di individuare frodi sulle carte con precisione.

Woody Malouf, Responsabile Financial Crime di Revolut, ha affermato che "la sicurezza dei fondi dei nostri clienti è la nostra massima priorità". Con queste innovazioni, l’azienda si impegna a rafforzare le sue difese contro le minacce provenienti dai criminali, rimanendo sempre all’avanguardia nella protezione delle finanze dei propri clienti.

Investimenti nella sicurezza e nell’educazione

Revolut ha investito notevolmente nel suo team Financial Crime, che attualmente costituisce oltre un terzo dell'organico globale dell'azienda, composto da oltre 10.000 collaboratori. L’implementazione di sistemi di rilevamento frodi in tempo reale e la creazione di risorse educative per aumentare la consapevolezza dei clienti riguardo ai rischi rappresentano importanti passi avanti. Nel 2023, Revolut ha impedito frodi per un valore di oltre 550 milioni di euro, confermando l'efficacia delle sue strategie di protezione.

L’approccio proattivo dell’azienda, caratterizzato da un'innovazione continua e da una reattività alle nuove minacce, riflette un'importante responsabilità nei confronti dei clienti. Le misure adottate mostrano che anche in un contesto complesso, i clienti possono esercitare un controllo immediato e diretto sulla sicurezza delle loro finanze. Si auspica che altre istituzioni del settore finanziario possano seguire questo esempio, adottando pratiche simili per garantire la sicurezza dei propri clienti.