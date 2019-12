Rete TIM 5G: nuovo spot “Il futuro. Insieme” al Mausoleo di Augusto

Andrà in onda da oggi, martedì 31 dicembre, il nuovo spot della rete TIM 5G girato al Mausoleo di Augusto nel centro di Roma che vedrà la partecipazione del Maestro Riccardo Muti.

Lo spot andrà in onda per la prima volta questa sera su Canale 5, prima del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. TIM quest’anno ha investito molto in educazione digitale promuovendo il progetto conosciuto come Operazione Risorgimento Digitale che mira a diffondere nel nostro paese la trasformazione digitale organizzando diverse iniziative che potessero coinvolgere cittadini con competenze digitali più limitate.

Rete TIM 5G

Lo spot nato per promuovere la Rete TIM 5G è ambientato presso il Mausoleo di Augusto nel centro di Roma dove una bambina con un visore di realtà virtuale e grazie alla connessione 5G riesce a ripercorrere la storia e i segreti del Mausoleo, ripercorrendo tutte le ″vite″ e le fasi del monumento.

In questo viaggio di scoperta la bambina è accompagnata da una guida d’eccezione: il Maestro Riccardo Muti che dirige idealmente l’orchestra. In sottofondo durante questo bellissimo momento di scoperta sentiamo le note de La Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni che è stato incisa dall’Orchestra Giovanile L. Cherubini.

″Usa la tecnologia per viaggiare con la fantasia″ è il messaggio che viene comunicato tramite questo spot che rientra nel piano di educazione digitale introdotto da TIM quest’anno e che vuole comunicare come la tecnologia moderna ci aiuti a tenere in vita pezzi di storia e di memoria che altrimenti andrebbero persi.

Grazie a Luca Josi Direttore Brand Strategy, Media e Multimedia Entertainment di TIM che ha ideato lo spot e alla regia di Matthäus Bussmann della casa di produzione BlowUpFilm lo spot sarà in onda da questa sera sui principali canali TV, sui social e sui led delle Stazioni di Roma e Milano, oltre che nello spazio SenStation di Piazza Duca D’Aosta.

Attualmente la rete 5G di TIM è attiva in aree di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova e Brescia. A breve anche Milano sarà coperta dalla rete 5G, ed entro il 2021, secondo i piani di TIM, saranno 120 le città coperte in tutta Italia.

