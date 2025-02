Resistenza a confronto: Samsung Galaxy S25 Ultra e iPhone 16 Pro Max in un intenso drop test

Il mondo degli smartphone premium è sempre più competitivo e gli utenti sono spesso curiosi riguardo alla resistenza dei dispositivi. Di recente, Samsung Galaxy S25 Ultra ha affrontato iPhone 16 Pro Max in un rigoroso drop test, dove entrambi i dispositivi sono stati messi alla prova mediante una serie di cadute da diverse angolazioni. La domanda è: quale di questi due top di gamma avrà dimostrato una resistenza superiore? Scopriamolo nei dettagli.

Il drop test: metodologia e procedure

Il drop test è stato condotto dal noto canale YouTube PhoneBuff, che ha adottato una metodologia ben definita per valutare la robustezza di Samsung Galaxy S25 Ultra e iPhone 16 Pro Max. Il test è stato suddiviso in tre fasi principali, ognuna progettata per esaminare la resistenza dei telefoni in condizioni di caduta specifiche. Le fasi comprendevano cadute con la parte posteriore, cadute sugli spigoli e cadute frontali, tutte effettuate dall’altezza di 1,45 metri su una superficie di cemento per simulare scenari di vita reale.

Ad un certo punto, è stata aggiunta anche una fase bonus, che ha esclusivamente visto i dispositivi subire dieci cadute su una superficie d’acciaio. Questa impostazione ha messo a dura prova entrambe le macchine, rincorrendo un’analisi dettagliata delle loro performance. Durante il test, i dispositivi si sono scontrati contro una delle realtà più temute dagli utenti: i danni che possono derivare da una caduta accidentale.

Risultati del primo confronto: caduta sul posteriore

Nella prima fase del drop test, i due smartphone sono stati lasciati cadere con la parte posteriore verso il basso. In questo frangente, Samsung Galaxy S25 Ultra ha dimostrato una resistenza superiore, poiché ha riportato solo alcuni graffi sulla cornice e sugli anelli della fotocamera, mentre iPhone 16 Pro Max ha subito danni significativi, inclusa la rottura del vetro posteriore e un graffio su una delle fotocamere.

Questa fase ha già rivelato un interessante divario fra i due dispositivi: mentre Galaxy S25 Ultra ha resistito bene, il flagship di Apple ha dovuto affrontare evidenti segni di vulnerabilità. Questo primo test ha messo in risalto l'importanza dei materiali utilizzati nella costruzione, incluso il vetro Corning Gorilla Armor 2 di Samsung e il Ceramic Shield 2 di Apple.

La resistenza agli urti laterali: un test di robustezza

Il secondo round ha visto i dispositivi cadere sugli spigoli inferiori. Qui, entrambi i telefoni hanno mostrato una buona resistenza, riportando solo graffi superficiali. Tuttavia, questa fase non ha fatto emergere differenze sostanziali fra gli smartphone, sottolineando come entrambi siano progettati per resistere a urti laterali. Le cornici in titanio hanno certamente offerto una protezione adeguata, dimostrando che entrambi i brand hanno affrontato questa sfida con materiali di alta qualità.

Questo risultato ha evidenziato quanto sia importante anche la forma degli smartphone, poiché il design contribuisce notevolmente alla loro capacità di assorbire l'impatto. La fase successiva, però, ha cambiato le carte in tavola.

La prova finale: caduta frontale e considerazioni conclusive

Nella fase conclusiva del test, sono state effettuate cadute frontali. In questo caso, i risultati sono stati piuttosto disuguali. Samsung Galaxy S25 Ultra ha subito una parziale rottura del vetro, ma nel complesso ha mantenuto un funzionalità accettabile e utilizzabile. Al contrario, iPhone 16 Pro Max ha riportato un danno più grave, mostrando una rottura netta del vetro che ha compromesso l’esperienza d’uso e messo a rischio la sicurezza del dispositivo per l’utente.

Infine, il test bonus delle dieci cadute ha portato a risultati drammatici. Galaxy S25 Ultra ha visto rompersi il vetro posteriore e la fotocamera anteriore, ma ha continuato a funzionare senza problemi. L’iPhone, sebbene non abbia mostrato danni terminali, ha subito una linea orizzontale permanente sullo schermo. Al termine della serie di test, Samsung si è aggiudicata la vittoria generale con un distacco di 4 punti, dimostrando una maggiore robustezza complessiva.

Questa serie di prove ha rivelato come la scelta dei materiali e il design apportano un valore significativo alla durabilità degli smartphone, offrendo agli utenti informazioni utili per la decisione d'acquisto.