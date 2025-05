Regole più severe per cancellare abbonamenti online: novità dalla California e dall’FTC

In un passo avanti verso la protezione dei consumatori, il mese scorso la California ha approvato una legge definita “click to cancel”, e ora la Federal Trade Commission ha ratificato una norma federale per perseguire lo stesso obiettivo. Queste legislazioni mirano a semplificare il processo di cancellazione degli abbonamenti online, rendendolo altrettanto facile quanto la registrazione. La notizia è di grande rilevanza per i consumatori americani, che spesso si trovano bloccati in abbonamenti indesiderati a causa di pratiche ingannevoli.

Obiettivi della nuova normativa sulle cancellazioni

Le nuove legislazioni rispondono a comportamenti discutibili adottati da alcune aziende, volte a rendere complicata la disdetta degli abbonamenti. Entrambi i provvedimenti richiedono che il processo di cancellazione sia semplice e diretto. Per esempio, se un abbonamento può essere sottoscritto online, la cancellazione deve avvenire sulla stessa piattaforma e attraverso lo stesso numero di passaggi. Questa presa di posizione è stata alimentata da una serie di denunce, come quella contro Adobe, in cui i clienti accusano l’azienda di pratiche poco chiare nel processo di cancellazione.

La legge appena ratificata dalla FTC intende porre fine a questa situazione, stabilendo requisiti stringenti per le aziende. Tra i principali obblighi imposti, c’è la necessità di ottenere un “consenso informato espresso” per il rinnovo automatico. Questo significa che gli utenti devono essere ben informati e acconsentire prima di accettare che un abbonamento venga rinnovato automaticamente. In base a queste nuove norme, i consumatori non dovranno più affrontare difficoltà insormontabili per uscire da servizi che non desiderano più.

Modifiche e ritardi nella messa in attuazione della norma

Tuttavia, la normativa ha subito un certo indebolimento rispetto alla sua versione originale. Inizialmente, era previsto che le aziende fossero obbligate a inviare promemoria annuali sullo stato degli abbonamenti attivi, una misura pensata per aiutare i consumatori a ricordare eventuali abbonamenti non utilizzati. Questa disposizione è stata rimossa dalle versioni finali del provvedimento. Inoltre, inizialmente era previsto che le aziende non potessero tentare di dissuadere i clienti dall’annullare l’abbonamento offrendo vantaggi o sconti. Anche questo aspetto è stato eliminato, consentendo alle aziende di presentare offerte per convincere i consumatori a mantenere l’abbonamento.

Queste modifiche sono state oggetto di discussione e hanno sollevato interrogativi sulla capacità della nuova legge di proteggere adeguatamente i consumatori. Nonostante ciò, la FTC ha confermato che la normativa entrerà in vigore tra sei mesi, a meno di eventuali sfide legali che possano ritardare la sua implementazione.

Tempistiche di attuazione e impatto sulla consumer experience

L’entità dei cambiamenti ha avuto effetti immediati. La FTC ha comunicato che l’inizio dell’applicazione della norma è stato posticipato dal 14 maggio al 14 luglio, concedendo alle aziende più tempo per adeguarsi alle nuove regole. Questo rinvio ha suscitato preoccupazione, soprattutto tra i consumatori che si trovano attualmente intrappolati in abbonamenti che non desiderano mantenere.

Il rinvio è stato giustificato dall’agenzia per considerare possibili problematiche legate all’applicazione delle norme. Se, durante i primi mesi di attuazione, emergessero difficoltà legate alla legge, la Commissione è pronta a rivederne i contenuti. La nuova normativa tenta di rispondere a un’esigenza crescente di maggiore trasparenza nei processi di abbonamento e cancellazione.

Le compagnie ora hanno l’obbligo di informare i consumatori in modo chiaro e diretto riguardo ai loro abbonamenti. Nella speranza che questi sforzi portino a un’esperienza più equa per gli utenti, i prossimi mesi saranno decisivi per vedere come le aziende si conformeranno alle nuove regole. La Federal Trade Commission ha promesso un monitoraggio attivo dell’applicazione della legge, per garantire che gli obiettivi di protezione dei consumatori siano realmente raggiunti.