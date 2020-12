Regali per il nuovo anno: perché non un notebook CHUWI?

Quando si parla di regalo per le feste o di regali per il nuovo anno, la tecnologia risulta una delle opzioni più apprezzate. In questo contesto, un notebook può essere una scelta più che azzeccata. Come fare la scelta giusta?

Il mercato di questi dispositivi infatti, è ricco di diverse soluzioni per quanto concerne specifiche tecniche e diversi prezzi. In questo caso, vogliamo concentrarci sui modelli CHUWI che, per rapporto qualità-prezzo, rappresentano alcuni tra i prodotti più interessanti del settore.

Perché scegliere un notebook CHUWI con lo schermo in 3:2?

Al momento, la maggior parte dei notebook sul mercato utilizza per gli schermi il tipico standard di proporzioni 16: 9. Di fatto, questa soluzione porta lo schermo a risultare allungato e contenuto per quanto concerne l’altezza. Anche se questo standard è ormai diventato largamente diffuso, per chi usa il laptop in ottica di produttività lavorativa potrebbe non essere la soluzione migliore. D’altro canto, se anche Microsoft si muove in direzione 3:2, vi sono dei motivi concreti.

Secondo diversi addetti ai lavori infatti, il formato 3:2 presenta diversi vantaggi come la possibilità di mostrare più contenuti, grazie all’altezza verticale maggiore, particolarmente adatta per quanto concerne l’elaborazione dei documenti o la navigazione sul Web. Con un’inferiore necessità di scrolling, l’efficienza lavorativa aumenta notevolmente.

Non solo: anche la percezione visiva risulta migliore. Nello specifico, gli schermi dei notebook CHUWI adottano un design del telaio particolarmente stretto, il che rende l’effetto visivo del display decisamente più confortevole. Questo vantaggio, per chi passa molte ore al giorno davanti al proprio computer, è assolutamente non trascurabile.

Notebook CHUWI da 13 pollici

CHUWI è un’azienda fondata nel 2004 che, attraverso anni e anni di esperienza nel settore, è diventata una delle realtà emergenti più in vista nell’ambito di laptop e dispositivi simili. Nello specifico, questo brand può vantare una serie di dispositivi da 13 pollici tra i più apprezzabili dell’intero mercato in ottica rapporto prezzo-qualità.

Di fatto, si tratta di una serie di modelli estremamente interessanti, sia per chi intende acquistare una macchina per uso personale, sia per chi vuole proporre un regalo nel periodo natalizio (e non solo). Di seguito, riportiamo i principali modelli CHUWI da 13 pollici.

CoreBook Pro

CoreBook Pro è un dispositivo che offre un display con la risoluzione in 3:2 e con pieno supporto alla risoluzione 2K.

A ciò si aggiunge un comparto hardware di tutto rispetto con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per lo spazio archiviazione dati. Così come d’abitudine per i dispositivi CHUWI, il computer appare leggero e ideale per chi si sposta molto spesso. Il processore è un i3 è abbinato a una scheda grafica Iris 550, per un dispositivo ideale per chi vuole avere una piattaforma stabile di lavoro da portare sempre con sé.

GemiBook

Anche nel caso di GemiBook, parliamo di un computer con risoluzione 2K e con lo standard 3:2.

In questo caso però si parla di un affidabile processore Intel J4115 e di 12 GB di memoria RAM. Il processore, se impostato in modalità turbo, può raggiungere i 2,5 GHz assicurando prestazioni di rilievo, pur mantenendo i consumi piuttosto contenuti. A supporto di questo poi, vi è una quantità di RAM sufficiente a lavorare con qualunque tipologia di software, anche i più dispendiosi in termini prestazionali.

Notebook CHUWI da 14 pollici

Per chi invece ha particolari esigenze che richiedono un display più ampio, la stessa azienda offre delle alternative da 14 pollici.

CoreBook X

Quando si parla di CoreBook X si fa riferimento a un notebook piuttosto prestante, forte di un display da 14 pollici con risoluzione 2K.

A rendere particolarmente potente il dispositivo firmato CHUWI è il processore core i5, capace di raggiungere i 3,5 GHz, abbinato alla scheda grafica Iris Plus 650, in grado di garantire prestazioni elevate. Di fatto la combinazione ampiezza schermo e scheda grafica permette di utilizzare CoreBook X per lavori come editing video e progetti di disegno.

GemiBook Pro

GemiBook Pro invece, rappresenta il top per quanto riguarda la produzione CHUWI nel campo dei notebook.

Si tratta di un dispositivo che, offrendo uno schermo dda 14 pollici in linea con il modello precedente, va anche oltre per quanto concerne le specifiche tecniche. Si parla di un processore Intel J4125, potente e poco esoso in termini di batteria e 16 GB di RAM. I 512 GB di SSD poi, permettono una memoria piuttosto vasta e al contempo di lettura estremamente rapida.

Per ulteriori informazioni riguardo questi dispositivi o altri prodotti dello stesso produttore, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’azienda.