RedmiBook Air 13 è ufficiale (in due varianti): Intel Core i5 di 10a generazione e batteria da 41 Wh

RedmiBook Air 13 è stato lanciato in Cina come ultimo prodotto della serie Air del sub-brand di Xiaomi. Il notebook si caratterizza per l’estrema leggerezza, che lo rende ideale per il trasporto e quindi perfetto per chi viaggia molto per studio o lavoro. Il RedmiBook Air 13 viene lanciato in due configurazioni e un’unica variante di colore.

Il RedmiBook Air 13 viene fornito con Windows 10 preinstallato. Il nuovo notebook del marchio è dotato di un display da 13,3 pollici 2.560×1.600 pixel con proporzioni 16:10 per uno schermo più verticale. Il notebook ha 300 nit di luminosità massima e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB. La caratteristica che salta subito all’occhio è quella relativa alle cornici, molto sottili su tre lati, sebbene il mento appaia relativamente spesso. Non c’è alcuna webcam sul RedmiBook Air 13, che risulta alimentato con una CPU Intel Core i5-10210Y quad-core di decima generazione con un clock di base di 1 GHz, 16 GB di RAM DDR3 e SSD da 512 GB per lo spazio di archiviazione. La grafica è gestita dal chipset grafico integrato Intel.

Il RedmiBook Air 13 è inoltre equipaggiato con una batteria da 41 Wh che secondo quanto riferito dalla società cinese può durare più di 8 ore a seconda dell’utilizzo. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi 6, Bluetooth v5.0, due porte USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Inoltre, il RedmiBook Air 13 anche di ricarica USB di tipo C. Il marchio ha utilizzato tutto il raffreddamento in rame per una migliore dissipazione del calore e doppi scarichi per un migliore flusso d’aria.

Le due configurazioni del RedmiBook Air 13 sono una da 8 GB di RAM e 512 GB di storage e l’altra da 16 GB + 512 GB. La variante base da 8 GB di RAM ha un prezzo di partenza di 4.699 Yuan (circa 571 euro) mentre la variante da 16 GB di RAM costa 5.199 Yuan (circa 632 euro). Il RedmiBook Air 13 – lanciato nell’unica variante di colore Argento, ndr – è in vendita a partire da oggi, lunedì 17 agosto. Al momento non sappiamo se questo prodotto arriverà anche da noi, anche se la probabilità sembra alta.

Fonte Gadgets360