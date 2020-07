RedmiBook 16 e RedmiBook 14 II, Xiaomi lancia i suoi nuovi notebook

Le serie RedmiBook 16 e RedmiBook 14 II sono appena stati ufficializzati da Xiaomi nel mercato cinese. I nuovi notebook sono alimentati da processori Intel Core di decima generazione e sono di fatto i successori dei modelli RedmiBook AMD Ryzen che sono stati lanciati lo scorso mese di maggio.

Sia il RedmiBook 16 che il RedmiBook 14 II saranno in vendita in Cina a partire dal 15 luglio. Non ci sono ancora informazioni sul lancio internazionale di questi prodotti, anche se non sembrano esserci dubbi.

Ci sono solo lievi differenze tra i due modelli, e quella principale è senza dubbio la dimensione dello schermo. Come suggerisce il nome, il RedmiBook 14 II è dotato di un display da 14 pollici mentre il RedmiBook 16 ha un display da 16 pollici. Sono entrambi schermi full HD. I notebook sono alimentati da una CPU Core i7-1065G7 di decima generazione e tutte le varianti sono dotate di una GPU Nvidia GeForce MX350 con 2 GB di RAM GDDR5. Possono essere equipaggiati con fino a 16 GB di RAM DDR4 con clock a 3.200 MHz e fino a 512 GB di memoria SSD.

Per quanto riguarda la connettività, sia RedmiBook 14 II che RedmiBook 16 sono dotati di supporto Wi-Fi 6 a doppia banda, 2×2 MIMO WLAN, Bluetooth v5.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, una porta HDMI e un jack per cuffie da 3,5 mm. Entrambi sono dotati di Windows 10 Home preinstallato. L’audio è gestito da due altoparlanti da 2 W con elaborazione audio DTS.

La batteria del RedmiBook 14 II è da 40 Wh mentre il RedmiBook 16 ha una batteria da 46 Wh: entrambi supportano la ricarica da 65 W tramite una porta USB di tipo C.

Il RedmiBook 16 è disponibile in due varianti. Il modello di archiviazione SSD Core i5 / 16GB RAM / 512GB ha un prezzo di 4.999 Yuan (circa 630 euro) mentre il modello di archiviazione SSD Core i7 / 16GB RAM / 512GB ha un prezzo di 5.699 Yuan (circa 720 euro), in entrambi i casi nell’unica colorazione grigia.

Il RedmiBook 14 II è invece disponibile in quattro configurazioni. La variante di archiviazione SSD Core i5 / 8GB RAM / 512GB ha un prezzo di partenza di 4.699 Yuan (circa 593 euro), mentre il modello di archiviazione SSD Core i5 / 16GB RAM / 512GB con copertura sRGB del 100% viene venduto a 4.999 Yuan (circa 630 euro) . Le varianti Core i7, con le stesse variazioni di RAM e archiviazione, costano rispettivamente 5.399 Yuan (circa 682 euro) e 5.699 Yuan, pari a circa 720 euro. Il RedmiBook 14 II è disponibile nell’unica opzione di colore Argento.

Fonte Gadgets360