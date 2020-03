Gli scanner per il riconoscimento delle impronte digitali sotto display sono in circolazione da ormai due anni, grazie a Vivo Mobile. Vivo è stata la prima azienda a lanciare ufficialmente uno smartphone con questa tecnologia sul suo Vivo X20 Plus che è arrivato a gennaio 2018. Da allora, molti produttori hanno adottato questa funzionalità che ha però un limite: non può essere utilizzata con uno schermo LCD a causa della struttura del pannello.

In questi giorni, però, il marchio Redmi ha annunciato che l’azienda è riuscita a implementare uno scanner FP sotto un display LCD.

Redmi: scanner di impronte digitali sotto uno schermo LCD

Il gestore del marchio Redmi Lu Weibing ha pubblicato su Wribo la nuova funzionalità studiata da Redmi: uno scanner di impronte digitali sotto uno schermo LCD. La dimostrazione di questa implementazione la possiamo vedere in un video con un prototipo di Redmi Note 8 Pro.

Il problema più grande con gli LCD era il modulo di retroilluminazione che avrebbe interferito con il sensore ottico delle impronte digitali. Tuttavia, il dipartimento R&D di Redmi è riuscito a superare questo problema e ora l’azienda cinese sta lavorando per applicare questa nuova funzionalità sui nuovi modelli.

Sembra che Redmi sarà il primo produttore di smartphone che introdurrà questa novità in un dispositivo. Weibing ha rivelato che il problema è stato superato con l’uso innovativo di materiale a pellicola ad alta trasmissione a infrarossi che consente allo scanner di “vedere” il dito.

Non sappiamo quando Redmi introdurrà questa novità nel mercato. Questa tecnologia, infatti, sembra non potrà essere presente su Redmi Note 9 o Redmi K30 Pro, ma molto probabilmente ci sarà su altri telefoni Redmi nel 2020.

Fonte gsmarena