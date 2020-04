Redmi Pad 5G: un nuovo tablet Redmi con Snapdragon 765

Il marchio di Xiaomi Redmi non vende solo smartphone ma anche altri prodotti come Redmi TV, Redmi Band e Redmi Book. In questi giorni un poster che circola sul social network cinese Weibo mostra un tablet a marchio Redmi chiamato Redmi Pad 5G. Questo nuovo tablet potrebbe aggiungersi, a breve, al portafoglio di prodotti dell’azienda, insieme allo smartphone Xiaomi Redmi K30i di cui vi abbiamo recentemente parlato. Dobbiamo premettere che non sappiamo quale sia la fonte dell’immagine, in quanto non è stata Xiaomi stessa a condividere l’informazione questa volta.

Redmi Pad 5: specifiche tecniche

Il poster trapelato rivela solo il design frontale del dispositivo e qualche dettaglio tecnico importante come il processore e la fotocamera. Il nuovo Redmi Pad 5G avrà come SoC lo Snapdragon 765, con inclusa, quindi, la connettività 5G dual-mode. Il display pare avrà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ma non sono note le sue dimensioni precise. Per quanto riguarda il comparto fotografico il dispositivo sarà dotato sul retro di una fotocamera principale della Sony da 48 MP. La dimensione della batteria non è specificata, tuttavia, nell’immagine si legge che il dispositivo supporta una ricarica rapida da 30 W.

Il tablet uscirà in due colori: bianco e nero. Non abbiamo dettagli per quanto riguarda il retro del dispositivo che non è presente nel poster. Come vi abbiamo già accennato ieri, Xiaomi terrà un evento di lancio il 27 aprile per ufficializzare Xiaomi Mi 10 Youth Edition, quindi possiamo pensare che durante questo evento la società possa presentare anche il nuovo Redmi Pad 5G.

Fonte gizmochina