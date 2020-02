Redmi: nuovo smartphone in arrivo l’11 febbraio con batteria da 5000 mAh

Era la fine del 2019 quando Redmi ha lanciato il suo primo smartphone nel mercato: Redmi K30 e la sua variante 5G hanno uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento a 120Hz e un display LCD. In seguito, circa un mese fa, il vicepresidente del brand aveva condiviso su Weibo un video che mostrava uno schermo Redmi K30 5G con frequenza di aggiornamento di 144Hz, cosa che ci aveva fatto dedurre la presenza di un ipotetico aggiornamento della frequenza di aggiornamento del telefono.

Redmi ha, invece, annunciato attraverso il suo sito internet ufficiale il lancio di un nuovo smartphone che avverrà in India l’11 febbraio a mezzogiorno ora locale.

Redmi: nuovo smartphone

La società ha pubblicato una pagina nel suo sito ufficiale per annunciare il lancio del nuovo Redmi rivelando anche qualche dettaglio tecnico. Dalle informazioni condivise sappiamo che lo smartphone avrà una doppia fotocamera sul retro, che consentirà di scattare “ritratti perfetti”.

Redmi non ha ancora rivelato il nome del nuovo modello, tuttavia sappiamo che sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh e sfoggerà un design con un forte grip e una straordinaria sensazione al tatto.

Nonostante Redmi non abbia ufficializzato il nome di questo smartphone, si ipotizza che questo sarà un successore del Redmi 8A lanciato lo scorso settembre in India.

Oltre ad un nuovo telefono sembra che Redmi lancerà anche un altro prodotto l’11 febbraio usando lo slogan #MorePowerToRedmi, molto probabilmente sarà introdotto un nuovo power bank nel mercato.

Fonte gsmarena