Redmi nuovo lancio a sorpresa questo mese: forse Redmi Note 5G

La serie Redmi Note 9, lanciata a livello globale, deve ancora debuttare in Cina e non ne sappiamo il motivo. Secondo le indiscrezioni, pare che questo modello arriverà a breve nel mercato cinese ma con diverse specifiche tecniche. Ad aprile non abbiamo assistito al lancio di nuovi prodotti da parte di Redmi in Cina. Tuttavia, la sua società madre, Xiaomi ha annunciato Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro in Europa insieme a Mi Note 10 Lite e Mi Smart Standing Fan 1C. In questi giorni, però, sembra che ci siano delle novità in casa Redmi: entro questo mese verrà presentato anche un nuovo prodotto a sorpresa, secondo quando scritto da Lu Weibing, direttore generale del marchio. Un post di Weibing, pubblicato sul social network cinese Weibo, suggerisce che novità rivarranno a entro la fine di maggio. Secondo alcune indiscrezioni Xiaomi potrebbe presentare il nuovo Redmi Note 5G.

Nuovo Redmi Note 5G in arrivo?

Alla fine dell’anno scorso, il fondatore di Xiaomi Lei Jun ha dichiarato di voler mettere nel mercato, entro il 2021, un telefono 5G con il prezzo di 999 Yuan ($ 141). Non sappiamo con certezza se questo accadrà, ma quello che è certo è che Xiaomi sta lavorando per portare dispositivi con connettività 5G ad una fascia sempre più ampia di utenti. Due misteriosi telefoni, infatti, sono recentemente apparsi sul sito cinese di certificazione 3C e presentano connettività 5G. Le uniche informazioni che conosciamo su questi dispositivi sono i loro numeri di modello e le velocità di ricarica: M2004J7AC (22,5 W) e M2004J7BC (33 W).

Inoltre, c’è anche un altro portatile chiamato Redmi 10X che è stato trovato sulla lista 3C qualche giorno fa. A differenza dei dispositivi precedentemente menzionati, questo supporterà solo 4G e sarà alimentato da MediaTek Helio G85. Sappiamo che la serie Redmi Note 8 ha venduto finora oltre 30 milioni di unità in tutto il mondo: davvero un ottimo successo per Redmi che, molto probabilmente starà lavorando per ufficializzare anche il nuovo Redmi Note con connettività 5G. Sarà forse questo il misterioso dispositivo di cui parla Lu Weibing nel suo post?

Fonte gizmochina