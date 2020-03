Redmi Note 9 Pro avrà Snapdragon 720G, il modello base Helio G70

Vi abbiamo già annunciato che Xiaomi annuncerà ufficialmente i nuovi modelli Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro ufficialmente domani, giovedì 12 marzo. Secondo le informazioni già in circolazione Redmi Note 9 Pro avrà in dotazione un chipset Snapdragon 720G. Mentre per quanto riguarda il modello non Pro finora non ne avevamo idea, finché su Geekbench non sono comparse delle informazioni. Le schede su Geekbench potrebbero darci delle informazioni sui dispositivi proprio il giorno prima del lancio.

Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Merlin (che crediamo sia Redmi Note 9) compare in elenco su Geekbench con Geekbench v5.1 che ipotizziamo essere un chipset MediaTek Helio G70. Il modello Pro, invece, ipotizziamo avrà come chip Snapdragon 720G. Per farla breve, entrambi hanno due core “grandi”, ma lo Snapdragon utilizza Cortex-A76 invece di A75.

Nel caso fosse te lo stesso chiedendo sappi che lo Snapdragon 720G pare sia più veloce dell’Helio G90T che si trova all’interno del Redmi Note 8 Pro, mentre l’Helio G70 ovviamente non lo è.

Sorprende il fatto che Redmi Note 9 si presenti con 6 GB di RAM. Sulla base delle ultime indiscrezioni, infatti, anche la versione Pro arriverà in configurazioni da 4/64 GB e 6/128 GB. Non sappiamo ancora molto su cosa diversificherà di due modelli oltre al chipset, ma sembra che non sarà la RAM.

Altre informazioni in merito al dispositivo, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, sono che su Redmi Note 9 pare ci sarà una quad-cam, presentando così un comparto fotografico simile a quello del Note 8T.

La settimana scorsa, infatti, Redmi aveva lancio su Twitter l’hashtag #ProCamerasMaxPerformance annunciando l’arrivo imminente del nuovo Note, dettaglio che ci aveva fatto riflettere sulle diverse novità per quanto riguarda il comparto fotografico.

L’annuncio è previsto per domani e noi saremo pronti a fornirvi tutte le informazioni in merito ai nuovi dispositivi.

Fonte gsmarena