Redmi Note 9 arriva in Europa: lancio ufficiale in Spagna

Xiaomi ha lanciato ufficialmente il Redmi Note 9 in Spagna. Lo smartphone è ora disponibile sul sito Web ufficiale di Xiaomi Spain con un prezzo di partenza di €179 euro. Si tratta di uno smartphone di fascia bassa che debutterà inizialmente nel mercato spagnolo, per poi arrivare anche in Italia e in altri mercati europei. Il Note 9 è un dispositivo caratterizzato da un enorme batteria da 5020 mAh che garantisce molta autonomia e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Redmi Note 9 arriva in Europa

Il Redmi Note 9 è alimentato da un chipset MediaTek Helio G85 e sfoggia un FHD + DotDisplay da 6,53 pollici con Gorilla Glass 5 e nano-rivestimento resistente agli schizzi. Il display ospita un foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per la fotocamera selfie che è un sensore da 13 MP con supporto per Face Unlock.

Sul retro, il comparto fotografico è composto da quattro sensori: un 48MP f / 1.79 con Super Pixel 4 in 1, un angolo ultrawide 8MP f / 2.2 , un sensore di profondità 2MP f / 2.4 e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera del Redmi Note 9 è dotata di un sacco di fantastiche funzioni tra cui un effetto caleidoscopio, scanner per documenti, modalità notturna e modalità ritratto (su entrambi i lati).

Come già detto uno dei punti forti del nuovo Redmi Note 9 è la batteria da 5020 mAh che supporta anche una ricarica rapida da 18 W. Oltre a questo abbiamo: un jack audio da 3,5 mm, NFC, blaster IR e uno scanner per impronte digitali montato sul retro. Lo smartphone è presente sul sito di Xiaomi Spagna in due combinazioni: 3GB di RAM + 64 GB di memoria interna espandibile al costo di €179,00 oppure 4GB di RAM + 128GB di memoria al costo di 229,00€. Per ora non ci resta che aspettare il suo debutto nel mercato italiano.

Fonte gizmochina