Redmi Note 12S, offertona su Amazon: sconto super

Xiaomi è certamente uno dei migliori produttori di telefoni di fascia media e non è certo un caso se negli ultimi anni la popolarità del colosso di Pechino è cresciuta a vista d’occhio anche qui in Italia. Molto spesso, infatti, gli utenti decidono di acquistare un prodotto Redmi: le caratteristiche tecniche di questi mid-range sono davvero molto interessanti. In più questi dispositivi sono in vendita a prezzi decisamente convenienti.

Proprio in queste ore è in vendita sul sito di Amazon un telefono Redmi a un prezzo davvero irrinunciabile. Stiamo parlando di Redmi Note 12S, uno smartphone molto gettonato tra i fan di Xiaomi (e non solo) per la sua scheda tecnica. Il telefono è in vendita su Amazon a 180 euro grazie allo sconto del 21%: per farla breve, sfruttando questa promozione gli utenti andranno a risparmiare circa 50 euro sull’acquisto di questo prodotto.

Il Redmi Note 12S è caratterizzato da un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un MediaTek Helio G96, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD).

Venendo al comparto foto, il Redmi Note 12S mette a disposizione un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. Sul davanti, invece, il telefono ha una fotocamera da 16 MP. Il prodotto di Xiaomi può inoltre contare su 4G (niente rete 5G perché il processore non ha un modem compatibile, ndr), WiFi 5, Bluetooth 5.2, jack da 3,5 mm, USB-C 2.0, chip NFC, GPS e GLONASS.

Infine, la batteria che equipaggia questo device è da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 33W. Il sistema operativo scelto da Xiaomi per il Redmi Note 12S è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14.

