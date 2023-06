Redmi Note 12 Pro 5G, super offerta su Amazon: risparmi 120 euro

I telefoni della serie Redmi Note 12 sono arrivati in Italia lo scorso marzo raccogliendo subito grandi consensi tra i fan dei prodotti Xiaomi (e non solo). In particolare, Redmi Note 12 Pro 5G è senza dubbio il dispositivo maggiormente ricercato sul mercato, grazie alle ottime caratteristiche tecniche che ne fanno uno degli smartphone migliori sul mercato in quella fascia di prezzo.

Per questo i seguaci di Xiaomi saranno ben felici di sapere che nelle scorse ore è comparsa un’offerta su Amazon che riguarda proprio il Redmi Note 12 Pro 5G. Invece di 399,90 euro del prezzo di partenza, infatti, gli utenti potranno acquistare l’ottimo smartphone a soli 277,99 euro, risparmiando così oltre 120 euro. Lo sconto del 30% ha già catturato l’attenzione di tanti fan che non vedono l’ora di accaparrarsi il Redmi Note 12 Pro 5G (il modello in questione è quello con la colorazione Sky Blue) ad un prezzo così basso.

Venendo alle specifiche, il Redmi Note 12 Pro 5G è in vendita da tre mesi in Italia con un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 1080 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e una tripla fotocamera posteriore, dove spicca un sensore principale da 50 MP con PDAF e stabilizzazione ottica OIS. Il comparto foto si completa con un secondo sensore da 8 MP per gli scatti ultra-grandangolari e un terzo sensore macro da 2 MP. Sul davanti, invece, troviamo un sensore da 16 MP.

La batteria da 5.000 mAh presente a bordo del Redmi Note 12 Pro 5G assicura un elevato livello di autonomia, senza dimenticare il supporto per la ricarica rapida cablata da 67W.