Redmi Note 12, prezzo clamoroso su Amazon: sconto da urlo

I telefoni Xiaomi sono tra i più ricercati sul mercato perché il rapporto qualità-prezzo offerto da questi dispositivi è senza dubbio tra i migliori. Non è un caso se negli ultimi anni la popolarità del colosso di Pechino è cresciuta a dismisura anche in Europa: in tanti scelgono i prodotti Xiaomi, garanzia di affidabilità, efficacia e prestazioni.

Tra i telefoni più gettonati c’è sicuramente il Redmi Note 12, uno degli smartphone più acquistati dai fan di Xiaomi (e non solo). Proprio in queste ore il Redmi Note 12 è interessato da un’offerta su Amazon che è davvero il caso di non lasciarsi scappare.

Il telefono di Xiaomi viene infatti proposto a un prezzo da urlo: bastano 171 euro per portarsi a casa questo ottimo smartphone. Il modello che viene messo in vendita sul sito del gigante dell’e-commerce è quello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il Redmi Note 12 può contare su un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo di Xiaomi è un chip Qualcomm Snapdragon 685, in grado di assicurare un livello prestazionale importante.

Sul retro del telefono è presente una fotocamera principale da 48 MP, mentre la batteria che equipaggia il Redmi Note 12 è da 5.000 mAh: l’autonomia non sarà mai un problema, vista anche la presenza di una ricarica rapida da 33W.

Completano il quadro il sensore di impronte digitali, il chip NFC, il supporto Dual SIM e Android 13 come sistema operativo, ovviamente con personalizzazione MIUI.

