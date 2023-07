Redmi Note 12, offerta super su Amazon: costa meno di 150 euro

Gli utenti che non possono permettersi un top di gamma di ultima generazione danno sempre uno sguardo sul sito di Amazon nella speranza che possa comparire qualche offerta che consenta di acquistare uno di questi prodotti a un prezzo molto più scontato. L’alternativa è optare per un dispositivo di fascia media, in particolare quelli di Xiaomi, che mettono sempre a disposizione una serie di specifiche molto interessanti.

La bella notizia di queste ultime ore è che il Redmi Note 12, uno dei migliori mid-range di Xiaomi, viene proposto sul portale del colosso dell’e-commerce con un forte sconto del 43%. Grazie a questa super offerta gli utenti possono acquistare il device a soli 144 euro, risparmiando così circa 110 euro sul prezzo di partenza.

Si tratta del modello con 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM, che può contare anche su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Tra le caratteristiche principali del Redmi Note 12 c’è sicuramente il processore Snapdragon 4 Gen 1 di Qualcomm (abbinato a una GPU Adreno 619), che assicura un livello prestazionale davvero molto interessante.

Sul retro del Redmi Note 12 troviamo due fotocamere: oltre alla principale da 48 MP c’è la fotocamera secondaria da 2 MP. Sul davanti Xiaomi ha posizionato una fotocamera da 8 MP.

Completa il quadro la batteria da 5.000 mAh, che oltre ad assicurare un’ottima autonomia mette a disposizione anche il supporto alla ricarica rapida da 33W. Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione MIUI.