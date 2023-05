Redmi Note 12 in offerta su Amazon: lo prendi a meno di 150 euro

Quando si va alla ricerca di uno smartphone dotato di buone caratteristiche tecniche ma non si ha a disposizione un budget troppo elevato, ecco che puntare sui telefoni Xiaomi si rivela senz’altro la scelta più azzeccata. Il colosso di Pechino ha dimostrato in questi ultimi anni di saper realizzare prodotti davvero molto interessanti a prezzi accessibili, tanto da riscuotere molto gradimento anche nei mercati europei.

Tra i telefoni più recenti che hanno ottenuto un certo riscontro nella clientela c’è sicuramente il Redmi Note 12, uno di quei dispositivi capaci di garantire un’ottima scheda tecnica ad un prezzo più che conveniente. In queste ore proprio il Redmi Note 12 è protagonista di uno sconto su Amazon che ha fatto già venire l’acquolina in bocca a tutti i fan di Xiaomi (e non solo).

Il device, infatti, viene proposto a meno di 150 euro grazie allo sconto del 10% comparso sul portale del colosso dell’e-commerce. Bastano 149 euro per portarsi a casa l’ottimo dispositivo nella variante con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (la colorazione è la Grey, ndr). Venendo alle specifiche, lo smartphone di casa Xiaomi può contare su un display AMOLED da 6,67 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo telefono è Snapdragon 4 Gen 1 di Qualcomm, un chip davvero eccellente se si tiene conto della fascia di prezzo del Redmi Note 12.

Sul retro del device sono posizionate tre fotocamere, dove spicca quella principale da 48 MP. La batteria che equipaggia questo dispositivo è da 5.000 mAh, pertanto anche sul piano dell’autonomia il Redmi Note 12 dimostra di essere una garanzia. Dotato di chip NFC e del sensore di impronte digitali, il telefono di Xiaomi funziona con Android 13 come sistema operativo (con personalizzazione MIUI).