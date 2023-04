Redmi Note 11S, su Amazon l’offerta è super: solo 184 euro!

Non tutti i clienti possono permettersi di spendere cifre colossali per assicurarsi alcuni dei migliori telefoni top di gamma sul mercato, specialmente quelli realizzati da Apple e Samsung. Ecco perché sono in tanti a dare uno sguardo ai prodotti di fascia media, specialmente a quei dispositivi che mettono comunque a disposizione una scheda tecnica di ottimo livello senza dover spendere una fortuna.

Tra le aziende più gettonate in tal senso c’è sicuramente Xiaomi, che riesce sempre a proporre dei mid-range con specifiche di tutto rispetto a prezzi decisamente convenienti. Un esempio è il Redmi Note 11S, uno degli smartphone di fascia media che ha riscosso più consensi negli ultimi tempi. Proprio questo interessante prodotto è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto che sta catturando l’attenzione di tutti i fan di Xiaomi.

Il Redmi Note 11S viene infatti venduto a 184 euro, ben 115,90 euro in meno rispetto al prezzo di partenza di 299,90 euro. Uno sconto del 39% non si vede così spesso ed è per questo che gli appassionati dei prodotti Xiaomi si stanno riversando sul sito di Amazon per non lasciarsi sfuggire l’offerta.

In termini di specifiche, il prodotto può contare su un display da 6,43 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un MediaTek Helio G96 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Sul retro del telefono troviamo quattro fotocamere, con un sensore principale da 108 MP in grado di scattare foto di altissima qualità. Il comparto foto posteriore si completa poi con una fotocamera ultragrandangolare da 8 MP e altri due sensori da 2 MP, mentre sul davanti è posizionata una fotocamera da 16 MP.

La batteria da 5.000 mAh consente di arrivare fino a fine giornata con una singola carica: con la ricarica rapida da 33W, inoltre, il telefono si ricarica da0 a 100% in poco più di un’ora.