Redmi Note 11S, prezzo da urlo su Amazon: si risparmia tantissimo

I telefoni della serie Redmi Note 11 sono senza dubbio tra i più apprezzati nella fascia media. Questi dispositivi di Xiaomi sono riusciti a convincere un'enorme platea di utenti alla ricerca di prodotti con specifiche di ottimo livello senza dover spendere una fortuna.

Tra i vari device della serie Redmi Note 11 ha riscosso un certo successo anche il Redmi Note 11S, un telefono che rientra nel segmento di fascia media ma che in realtà sembra poter aspirare a far parte anche di quella superiore, vista l'eccellente scheda tecnica. Basti pensare che il Redmi Note 11S è caratterizzato da una fotocamera posteriore da 108 MP, un dettaglio che non è affatto scontato su un mid-range: inoltre, lo smartphone di Xiaomi può contare anche su un'importante batteria da 5.000 mAh, che riesce a garantire un'autonomia che va oltre i due giorni. In più, la ricarica rapida da 33W ricarica la batteria dallo 0 al 100% in 58 minuti.

La bella notizia è che il Redmi Note 11S è in vendita proprio in queste ore su Amazon ad un prezzo straordinario. Sul sito del colosso dell'e-commerce, infatti, l'ottimo prodotto dell'azienda con sede a Pechino viene proposto a 196,90 euro, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo di partenza di 299,90 euro: per farla breve, il risparmio è di oltre 100 euro. Il modello in questione è quello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Per ricordare qualche altra caratteristica del Redmi Note 11S, vale la pena sottolineare il display AMOLED da 6,43 pollici Full HD+, con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Il processore che alimenta questo telefono della serie Redmi Note 11 è un MediaTek Helio G96. Tornando al comparto foto, oltre al sensore principale da 108 MP troviamo sul retro anche una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sul davanti, invece, il Redmi Note 11S presenta una fotocamera frontale da 16 MP in grado di catturare selfie chiari e dall'aspetto naturale.