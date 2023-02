Redmi Note 11S di nuovo in super offerta su Amazon: 36% di sconto

Circa due settimane fa i fan di Xiaomi venivano attirati dalla super offerta proposta su Amazon per uno dei migliori telefoni dell'azienda cinese. Stiamo parlando del Redmi Note 11S, che veniva proposto sul sito del colosso dell'e-commerce con 100 euro di sconto rispetto al prezzo iniziale. In tanti non si sono fatti scappare un'offerta così invitante e si sono assicurati un ottimo prodotto ad una cifra inferiore ai 200 euro.

Tuttavia c'è anche chi non è riuscito a finalizzare l'acquisto prima della scadenza della promozione. La bella notizia è che proprio in queste ore Redmi Note 11S è di nuovo in offerta, sempre su Amazon, con uno sconto addirittura superiore a quello di due settimane fa.

L'ottimo telefono di Xiaomi viene infatti proposto a 193 euro nel modello con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, ben 106,90 euro in meno rispetto al prezzo di partenza. Lo sconto del 36% non può che fare gola a tutti gli appassionati dei prodotti del colosso cinese ma anche a tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone dalle caratteristiche molto soddisfacenti senza andare a spendere una fortuna.

Xiaomi Redmi Note 11S si presenta con un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz ed è alimentato con un processore MediaTek Helio G96. Inoltre, la batteria che equipaggia questo interessante dispositivo di Xiaomi è da 5.000 mAh, con la ricarica rapida da 33W che consente di ricaricare il prodotto da 0 a 100% in meno di un'ora.

Infine, Xiaomi ha lavorato molto bene anche sul comparto foto del Redmi Note 11S, che può disporre di ben quattro fotocamere posteriori: il sensore principale da 108 MP è in grado di acquisire immagini e video straordinari con colori vivaci e ad alta risoluzione.