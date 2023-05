Redmi Note 11S, che offerta su Amazon: risparmi più di 120 euro

Xiaomi è senza dubbio tra le aziende che riescono a proporre i migliori telefoni di fascia media (e medio-alta) ad un prezzo molto conveniente. La popolarità del colosso di Pechino è cresciuta moltissimo in questi ultimi anni proprio per il riscontro ottenuto sul mercato dai suoi prodotti principali, che riescono a soddisfare pienamente la clientela sia dal punto di vista estetico che in termini di specifiche.

Tra i telefoni più apprezzati c’è sicuramente Xiaomi Redmi Note 11S, uno degli smartphone più venduti su Amazon. Anche per questo i fan di Xiaomi buttano sempre uno sguardo sul sito del colosso dell’e-commerce per individuare qualche offerta su questo device. La buona notizia è che proprio in questi giorni Xiaomi Redmi Note 11S viene proposto ad un prezzo a cui si fa davvero fatica a dire di no.

Lo sconto proposto su Amazon – che riguarda il modello in Grafite Grey con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna – consente di risparmiare oltre 120 euro sull’acquisto di questo prodotto. Invece dei 299,90 euro del prezzo di partenza, infatti, l’utente andrà a spendere solo 176 euro, risparmiando così il 41%. Una spesa davvero minima per un dispositivo che mette a disposizione una scheda tecnica di tutto rispetto.

Il Redmi Note 11S è alimentato con un processore MediaTek G96 e può contare anche su una batteria da 5.000 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida. Il display di questo telefono è un AMOLED da 6,43 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Venendo al comparto foto, sul retro del Redmi Note 11S troviamo ben quattro fotocamere: il sensore principale è da 108 MP. Per quanto riguarda invece il sistema operativo, il Redmi Note 11S di Xiaomi è dotato di Android 13 con personalizzazione MIUI.