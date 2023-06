Redmi Note 11S, che offerta su Amazon: risparmi oltre 130 euro

Il Redmi Note 11S è uno dei prodotti della serie Redmi Note 11 maggiormente considerati dai fan di Xiaomi (e non solo). Il prodotto è sbarcato nel mercato italiano all’incirca un anno e mezzo fa e in tutto questo tempo è riuscito sempre a riscuotere un ottimo consenso tra gli utenti. Parliamo di un telefono che mette a disposizione una scheda tecnica senza dubbio molto interessante ad un prezzo accessibile.

La notizia che farà certamente piacere ai tanti fan di Xiaomi è che proprio in queste ultime ore il Redmi Note 11S viene messo in vendita sul sito di Amazon con uno sconto che non può non fare gola. Invece dei 299,90 euro del prezzo di listino, infatti, gli utenti spenderanno solo 166,50 euro per portarsi a casa questo dispositivo. Il super sconto del 44% consente quindi di risparmiare circa 133 euro: un affare da non lasciarsi scappare.

Il modello in questione è quello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Tra le tante caratteristiche del Redmi Note 11S spiccano il display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, e un processore MediaTek Helio G96. Sul retro del prodotto sono posizionate quattro fotocamere, con un sensore principale da 108 MP. Lo smartphone dispone anche di un sensore di impronte digitali posizionato a lato.

Venendo infine all’autonomia, il Redmi Note 11S può contare su una batteria da 5.000 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida da 33W. Infine, il sistema operativo scelto da Xiaomi per questo telefono è Android 13, con personalizzazione MIUI.