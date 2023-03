Redmi Note 11S a meno di 200 euro su Amazon: offerta imperdibile

Quando si va alla ricerca di uno smartphone con ottime specifiche ma non si vuole spendere troppo, la scelta non può che ricadere su uno dei telefoni di fascia media proposti da Xiaomi, che riesce sempre a soddisfare la clientela con prodotti di grande qualità.

Tra questi ci sono i telefoni Redmi, dotati di caratteristiche tecniche molto soddisfacenti e anche di tratti estetici che si fanno apprezzare. Uno dei dispositivi Redmi più ricercati sul mercato è certamente il Redmi Note 11S, che mette a disposizione un comparto foto davvero molto interessante. La buona notizia è che il prodotto è in vendita su Amazon ad un prezzo a cui è davvero difficile dire di no.

Redmi Note 11S viene proposto a soli 190 euro sul sito del colosso dell'e-commerce, consentendo agli utenti di risparmiare quasi 110 euro sul prezzo di partenza. Lo sconto del 37% fa ovviamente gola agli appassionati di smartphone e soprattutto ai fan di Xiaomi, che stanno assaltando il sito di Amazon per assicurarsi il device.

D'altronde parliamo di un telefono con un display da 6,4 pollici AMOLED Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 90 Hz e un processore Helio G96 di MediaTek, che può contare su 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Come accennato, il comparto fotografico del Redmi Note 11S è davvero importante: la fotocamera principale posteriore da 108 MP è qualcosa che non si trova così spesso in un telefono di fascia media. Assieme a questo sensore abbiamo poi un sensore ultragrandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Infine, la batteria da 5.000 mAh permette al Redmi Note 11S di arrivare fino a fine giornata con una singola carica. Nella confezione è presente anche un caricatore da 33W che riesce a ricaricare il dispositivo da 0 a 100% in 58 minuti.