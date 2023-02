Redmi Note 11 Pro 5G, super prezzo su Amazon: 80 euro in meno

Quando si va alla ricerca di un telefono con ottime specifiche tecniche e un apprezzabile design e si ha la necessità di non spendere una fortuna, ecco che i prodotti di Xiaomi diventano i più ricercati per soddisfare questa particolare esigenza. Come noto, il colosso di Pechino è sempre in grado di realizzare prodotti con caratteristiche molto importanti e ricchi di funzionalità a prezzi accessibili per tutti.

Un esempio è il Redmi Note 11 Pro 5G, senza dubbio uno dei migliori telefoni prodotti da Xiaomi nell'ultimo periodo, largamente elogiato non solo dai fan dell'azienda cinese. La splendida notizia è che proprio in queste ore il Redmi Note 11 Pro 5G è in vendita su Amazon ad un prezzo che non può non attirare l'attenzione dei seguaci di Xiaomi e di tutta la clientela.

Sul portale del colosso dell'e-commerce il Redmi Note 11 Pro 5G viene infatti proposto a 299,90 euro, ben 80 euro in meno rispetto ai 379,90 euro del prezzo di listino. Uno sconto del 21% che sta già spingendo molti utenti ad effettuare l'acquisto di questo dispositivo, viste le ottime credenziali.

Redmi Note 11 Pro 5G è apprezzato soprattutto per la tripla fotocamera posteriore, dove spicca una fotocamera principale da 108 MP (che utilizza il sensore Samsung HM2, ndr) capace di catturare immagini super con colori estremamente vivaci, assieme ad una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP; sul davanti, invece, troviamo una fotocamera da 16 MP che scatta selfie molto chiari.

Un'altra importante caratteristica di questo telefono è il DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz. Inoltre, il prodotto di Xiaomi può contare su una batteria da 5.000 mAh con ricarica turbo di punta da 67 W (in un quarto d'ora si ricarica già del 50%, ndr) e su un processore Snapdragon 695 di Qualcomm che assicura prestazioni di livello con il supporto 5G.