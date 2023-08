Redmi Note 11 Pro+ 5G, super offerta su Amazon: risparmi 159 euro

I telefoni di Xiaomi sono certamente tra i più ricercati sul mercato perché capaci di offrire una serie di caratteristiche e funzionalità di alto livello a un prezzo accessibile. Non è certo un caso se negli ultimi anni il colosso di Pechino è riuscito a espandersi sempre di più anche nei mercati europei, allargando a dismisura la platea di fan.

Tra i prodotti lanciati da Xiaomi che riscuotono molto consenso sul mercato c’è sicuramente il Redmi Note 11 Pro+ 5G, uno smartphone che sembra riuscire a soddisfare pienamente gli utenti. La bella notizia di queste ultime ore è che il dispositivo è in offerta sul sito di Amazon a un prezzo a cui non si può proprio dire di no.

Il Redmi Note 11 Pro+ 5G viene infatti proposto a 270,90 euro, ben 159 euro in meno rispetto al prezzo di partenza. Lo sconto del 37% consente quindi di risparmiare moltissimo sull’acquisto di questo ottimo device di Xiaomi.

Il modello in questione è quello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il processore che alimenta questo dispositivo è un MediaTek Dimensity 920 che assicura un buon livello prestazionale. Il telefono si presenta inoltre con un display Super AMOLED da 6,67 pollici Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro del Redmi Note 11 Pro+ 5G il gigante cinese ha voluto piazzare tre fotocamere posteriori, tra cui spicca il sensore principale da 108 MP. Infine, la batteria da 4.500 mAh garantire un’elevata autonomia, anche grazie alla ricarica rapida da 120W che permette di ricaricare molto velocemente il telefono. Il sistema operativo scelto da Xiaomi è Android 13 con personalizzazione MIUI.