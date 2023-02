Redmi Note 11, prezzo da urlo su Amazon: solo 174 euro

Gli utenti sanno bene che quando si va alla ricerca di uno smartphone dalle buone caratteristiche tecniche ad un prezzo più che accessibile optare per i prodotti Xiaomi non è mai una scelta sbagliata. Come noto, la società cinese riesce sempre a realizzare dispositivi all'altezza delle esigenze della clientela, proponendo ottimi prodotti a prezzi assolutamente competitivi.

Proprio in queste ore è in offerta su Amazon un telefono che è stato già largamente apprezzato dai fan di Xiaomi e dagli esperti del settore. Stiamo parlando di Redmi Note 11, uno dei migliori smartphone di fascia media presenti sul mercato, che viene messo in vendita su Amazon al prezzo scontato di 174 euro invece di 249,90 euro.

Il prezzo è quindi sotto i 200 euro e per un telefono come il Redmi Note 11 è davvero un'offerta da tenere in considerazione, visto che si vanno a risparmiare ben 75 euro sul prezzo di listino.

Ripercorrendo un po' le caratteristiche principali del Redmi Note 11, il telefono si presenta con un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un Qualcomm Snapdragon 680, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Venendo al comparto foto, a bordo del Redmi Note 11 sono posizionate quattro fotocamere posteriori (con un sensore principale da 50 MP); in più, l'apprezzato telefono in vendita ad un ottimo prezzo su Amazon può contare anche su una batteria da 5.000 mAh, con tanto di supporto alla ricarica rapida da 33W.