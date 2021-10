Redmi Note 11, ecco la nuova serie: tre telefoni, tutte le specifiche

La giornata di ieri è stata senza dubbio una delle più importanti dell’anno per Redmi, che ha rilasciato ufficialmente la serie Note 11 nel mercato cinese. Per la prima volta abbiamo a che fare con tre telefoni, dato che oltre al Redmi Note 11 “standard” e al Redmi Note 11 Pro troviamo anche un Redmi Note 11 Pro Plus.

Redmi Note 11

Il modello più economico della nuova serie è il Redmi Note 11, anche se le specifiche tecniche sono di tutto rispetto. Ad alimentare questo device troviamo un processore Dimensity 810 5G, mentre il display è un LCD da 6,6 pollici Full HD + con refresh rate a 90 Hz. La batteria da 5.000 mAh garantisce un’ottima autonomia al prodotto.

Redmi afferma che il nuovo telefono dispone anche di una ricarica da 33 W, in grado di caricare completamente il telefono in 62 minuti. Il Note 11 dispone anche di un doppio sistema di fotocamera posteriore, con due “lenti” extra sul retro. Il sensore primario da 50 MP è accompagnato da una fotocamera ultra-wide da 8 MP, mentre davanti è posizionata una fotocamera da 16 MP (all’interno del “foro”).

Lo smartphone dispone infine di una porta da 3,5 mm e di un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Redmi Note 11 può contare sulla personalizzazione MIUI 12.5.

Redmi Note 11 Pro

Con il modello Pro, Redmi alza l’asticella rispetto al Note 11. Su questo telefono, infatti, non troviamo il chip Dimensity 810 ma il SoC Dimensity 920, che assicura un livello prestazionale più elevato sia in termini di CPU che di GPU, grazie anche ai nuovi core della CPU e alla GPU Mali-G68 MC4.

Il Note 11 Pro di Redmi si presenta con uno schermo OLED da 6,67 pollici a 120 Hz (FHD+) e una batteria da 5.160 mAh, con tanto di ricarica da 67 W che consente di ricaricare il prodotto in circa 43 minuti.

Venendo al comparto foto, la variante Pro dispone di una fotocamera principale da 108 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un terzo sensore macro da 2 MP. I selfie sono gestiti da una fotocamera anteriore da 16 MP.

Anche qui troviamo una porta da 3,5 mm e un sensore di impronte digitali laterale, oltre al supporto NFC e gli altoparlanti stereo. Presente la personalizzazione MIUI 12.5.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus ha lo stesso design della variante Pro, così come lo stesso processore Dimensity 920, il medesimo schermo OLED a 120Hz e anche la tripla fotocamera posteriore.

L’unico cambiamento importante è il passaggio a una batteria da 4.500 mAh (due celle da 2.250 mAh) e una ricarica da 120 W, che consente di ricaricare completamente il telefono in soli 15 minuti: un aspetto tutt’altro che comune nel segmento di fascia media.

Anche il Redmi Note 11 Pro Plus risulta equipaggiato con una porta da 3,5 mm e uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Confermati NFC, gli altoparlanti stereo e la MIUI 12.5.

Redmi Note 11, i prezzi dei tre nuovi telefoni

Per ora la nuova serie Redmi Note 11 è disponibile solo in Cina, ma gli esperti del settore sono piuttosto convinti che il famoso brand opererà un lancio globale entro la fine dell’anno.

Nel frattempo possiamo dare uno sguardo ai prezzi dei tre telefoni nel mercato cinese. Redmi Note 11 ha un prezzo di partenza di 1.199 yuan (160 euro circa) per la variante da 4GB/128GB e di 1.699 yuan (circa 228 euro) per l’opzione da 8GB/256GB.

Il Redmi Note 11 Pro costa invece 1.799 yuan (241 euro al cambio attuale), con un prezzo promozionale di 1.599 yuan (214 euro circa).

Se invece si è particolarmente attratti dalla ricarica super veloce del Redmi Note 11 Pro Plus, la spesa necessaria per assicurarsi questo prodotto è di 1.999 yuan (268 euro circa), con un prezzo promozionale di 1.899 yuan (al cambio attuale circa 255 euro).

Fonte Android Authority