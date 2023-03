Redmi Note 10 Pro su Amazon a 205 euro: l'offerta è irrinunciabile

I vari top di gamma proposti dai colossi del settore degli smartphone fanno ovviamente gola a tutti i clienti. Tuttavia, i prezzi molto elevati di questi dispositivi li rendono non accessibili per le tasche di tutti. Per questo motivo la maggior parte degli utenti preferisce concentrarsi sulla fascia media e medio-alta del mercato, cercando di individuare quel prodotto con buone caratteristiche tecniche ed estetiche ad un prezzo tutto sommato fattibile.

Tra le migliori aziende produttrici di questa tipologia di telefoni c'è sicuramente Xiaomi, che sa sempre come coniugare l'elevata qualità dei suoi device con i prezzi non troppo alti. Uno degli smartphone in questione è senza dubbio il Redmi Note 10 Pro, che proprio nelle ultime ore è comparso sul sito di Amazon con un'offerta a cui è davvero difficile dire di no.

Il Redmi Note 10 Pro può infatti essere acquistato sul portale del colosso dell'e-commerce al prezzo di 205 euro, andando così a risparmiare la bellezza di 125 euro sul prezzo iniziale (329,90 euro, ndr). Il modello interessato da questo sconto del 38% è quello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Le specifiche del Redmi Note 10 Pro certificano l'ottima qualità del prodotto di Xiaomi. Basti pensare al processore Snapdragon 732G di Qualcomm che alimenta questo device, ma anche la fotocamera posteriore da 108 MP in un comparto fotografico che può contare su ben 4 sensori posizionati sul retro. Il display è un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, mentre la batteria è da 5.020 mAh e garantisce quindi un'ottima autonomia. Infine, il sistema operativo scelto da Xiaomi per il Redmi Note 10 Pro è Android 13.