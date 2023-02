Redmi Note 10 Pro, offerta da capogiro su Amazon: prezzo da urlo

Quando sul sito di Amazon vengono proposti sconti per gli smartphone che consentono di risparmiare più di 100 euro si tratta davvero di offerte che meritano tutte le attenzioni del caso.

Stavolta sul portale del colosso dell'e-commerce il telefono protagonista di questo sensazionale sconto è il Redmi Note 10 Pro, uno dei migliori prodotti realizzati da Xiaomi. In queste ore, infatti, il dispositivo è in vendita su Amazon allo strepitoso prezzo di 195,99 euro, circa 134 euro in meno rispetto al prezzo di listino (329,90 euro, ndr). Un'offerta davvero eccellente, che permette quindi di usufruire di uno sconto del 41%.

E non è tutto, perché acquistando il Redmi Note 10 Pro - il modello in offerta su Amazon è quello con 128 GB di storage, ndr - si può anche procedere al pagamento a rate con Cofidis al check-out.

Le caratteristiche di questo prodotto (che pesa solo 193 grammi) sono molto interessanti, a cominciare dal display AMOLED da 6,67 pollici FullHD (con risoluzione 2400 x 1080) che permette di godere di un'ottima fluidità di immagini. Abbiamo già fatto accenno ai 128 GB di memoria interna, a cui si accompagnano i 6 GB di RAM. Per quanto riguarda invece il comparto foto, il Redmi Note 10 Pro può contare su ben quattro fotocamere sul retro, con un sensore principale da 108 MP che garantisce scatti di altissima qualità.

In ultimo, vale la pena soffermarsi sulla batteria da 5.020 mAh che Xiaomi ha voluto garantire a questo importante smartphone dell'azienda cinese. Si tratta di un aspetto molto rilevante, che consente di poter godere di un'autonomia elevata e di sfruttare anche la ricarica rapida a 33W, che pare in grado di ricaricare il prodotto al 59% nel giro di 30 minuti.

Per assicurarsi il Redmi Note 10 Pro a questo prezzo bisogna fare in fretta, dato che su Amazon sta andando a ruba.