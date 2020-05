Redmi K30i compare nel sito del TEENA: avrà sensore primario da 48MP

Nel dicembre 2019 Xiaomi ha presentato due suoi nuovi dispositivi: Redmi K30 4G e Redmi K30 5G. Entrambi avevano un display LCD con frequenza di aggiornamento a 120Hz e quattro telecamere posteriori. La differenza più evidente tra i due modelli è nel processore: il Redmi K30 4G è alimentato dal Qualcomm Snapdragon 730G mentre la variante 5G è alimentata dal Qualcomm Snapdragon 765G. Sappiamo che, quest’anno, uno degli obiettivi di Xiaomi con la linea Redmi è mettere nel mercato dispositivi con connettività 5G ad un prezzo conveniente per conquistare una fetta sempre maggiore di utenti. A favore di questo obiettivo abbiamo notato che nell’ultima settimana sono emerse nuovo prove dell’esistenza di un altro Redmi K30 5G più economico.

Nuovo Redmi K30i: avrà sensore da 48MP

Nel sito TENAA è comparso un nuovo dispositivo Redmi, il Redmi K30i con il numero di modello “M2001G7AC” che pare avrà una fotocamera da 48 MP. Il Redmi K30 5G presenta una configurazione a quattro telecamere con un sensore Sony IMX686 da 64 MP come fotocamera principale. Redmi K30i, invece, sarà una variante lite più economica del Redmi K30 5G e per questo pare sarà dotato di un sensore da 48 MP, sempre della Sony. A parte questo, tutte le altre funzionalità rimangono le stesse: display da 6,57″ con risoluzione FHD+, una batteria da 4.400 mAh, 6/8/10GB di memoria RAM, 64/128/256GB di archiviazione.

Il dispositivo è stato individuato anche nell’app MIUI Camera da un membro degli sviluppatori XDA che ha notato una stringa dell’app non solo la conferma del nome del telefono ma anche la sua fotocamera principale da 48 MP.

Come si può notare dalla stringa, il dispositivo è chiamato in codice ‘Picasso‘ proprio come il normale Redmi K30 5G. Questa scoperta conferma ancora una volta che il nuovo Redmi K30i presenta caratteristiche e design identici al suo predecessore ad eccezione del sensore principale della fotocamera.

Fonte gizmochina