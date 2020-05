Redmi K30i 5G debutta con sensore da 48MP e display da 120Hz

Redmi ha silenziosamente introdotto in Cina un nuovo smartphone chiamato Redmi K30i 5G. Il telefono è comparso nel sito e-commerce cinse JD.com presentando un design e delle specifiche identiche al telefono Redmi K30 5G, ufficializzato nel dicembre 2019. L’unica grande differenza tra i due telefoni è che il Redmi K30i 5G è dotato di un obiettivo primario da 48MP sul retro.

Redmi K30i 5G: specifiche tecniche

Il dispositivo sfoggia un display LCD IPS da 6,67 pollici con risoluzione FHD + e frequenza di aggiornamento 120Hz. La schermata è protetta dal pannello Gorilla Glass 5. Nel lato frontale troviamo un obiettivo principale da 20 MP e un obiettivo di assistenza alla profondità da 2 MP. Redmi K30i 5G è dotato di SoC Snapdragon 765G, abbinato a 6 GB di RAM LPDDR4X e ha una memoria UFS 2.1 da 128 GB. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

Quello che distingue il nuovo Redmi K30i 5G dal Redmi K30 5G è il comparto fotografico. Dotato di quattro sensori il nuovo Redmi presenta un obiettivo principale da un 48 MP con apertura f / 1.79, che si dice che sia un obiettivo Sony. Il Redmi K30 5G è, invece, dotato di un obiettivo principale da 64 MP. Gli altri tre obiettivi disponibili sul K30 sono disponibili anche sulla K30i: un sensore ultrawide da 8 MP, un obiettivo super macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il sistema operativo Android 10 basato su MIUI 11 è preinstallato sul Redmi K30i 5G. Le altre sue specifiche includono slot dual-SIM con supporto 5G, Wi-Fi 802.11ac, GPS a doppia frequenza, USB-C, supporto audio ad alta risoluzione e jack audio da 3,5 mm. Secondo quanto elencato nel sito JD.com il nuovo Redmi è disponibile in quattro colori: blu, rosso, viola e bianco. Tuttavia, solo le varianti blu e bianche sono elencate sul sito per ora. Il dispositivo è già disponibile per i pre-ordini, ma secondo quanto elencato le vendite inizieranno il 2 giugno.

Fonte gizmochina