Redmi K30 Racing Edition è ufficiale primo telefono con Snapdragon 768G

Xiaomi ha lanciato un nuovo telefono nella serie Redmi K30: l’atteso Redmi K30 Racing Edition che si presenta come il primo telefono con il chipset Snapdragon 768G aggiornato di Qualcomm.

Il nuovo processore abilitato per 5G porta un leggero aumento delle prestazioni rispetto agli Snapdragon 765 e 765G esistenti e vede aumentata anche la velocità di clock della CPU da 2,4 GHz a 2,8 GHz. Migliorano anche le prestazioni della GPU Adreno 620 di circa il 15%. Inoltre, il nuovo Snapdragon 768G include un modem 5G integrato, che rende il nuovo Redmi K30 compatibile con la doppia modalità SA / NSA 5G. Il telefono ha anche 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Redmi K30 Racing Edition: specifiche tecniche

Redmi K30 Racing Edition, che in cinese letteralmente si chiama Redmi K30 5G Extremely Speed ​​Edition, presenta un display da 6,67 pollici, come il suo predecessore, e ha la stessa frequenza di aggiornamento di 120Hz. La risoluzione dello schermo è FHD + (1080 x 2400 pixel) e ha un rapporto di formato 20: 9.

In termini di connettività, il telefono dispone di un jack per cuffie da 3,5 mm e di una porta USB-C. Oltre alla connettività 5G menzionata in precedenza, il telefono supporta anche la doppia SIM.. I pulsanti del volume si trovano sul bordo destro del telefono e il sensore di impronte digitali è integrato con il pulsante di accensione. Il nuovo Redmi è alimentato da una batteria da 4.500 mAh ed è dotato di una ricarica rapida da 30 W. Non è presente, invece, la ricarica wireless.

Sul retro è presente una configurazione a quattro fotocamere allineate verticalmente. I sensori presenti sono: principale Sony IMX686 da 64 MP, ultra grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e un sensore di profondità di campo da 2 MP. La configurazione della fotocamera è praticamente la stessa del Redmi K30 5G. Sulla parte anteriore del Redmi K30 5G Racing Edition è presente una fotocamera selfie da 20 MP insieme ad un sensore di profondità da 2 MP, entrambi alloggiati in fori di perforazione nell’angolo destro dello schermo. Il nuovo Redmi K30 sarà disponibile a partire dal 14 maggio in quattro diversi colori e ad un prezzo di 1.999 Yuan (circa €260).

