Redmi K30 Pro Zoom: versione inedita confermata da Redmi

Abbiamo già parlato diverse volte del nuovo smartphone Redmi il K30 Pro, che pare sarà uno degli smartphone più interessanti in uscita dato che potrà offrire prestazioni top di gamma grazie allo Snapdragon 865 riuscendo a mantenere un prezzo molto aggressivo.

Redmi K30 Pro si presenta come un dispositivo con display senza tacca e una fotocamera selfie pop-up come il Redmi K20 Pro.

Secondo i rendering emersi il telefono avrà un alloggiamento per comparto fotografico (un sistema a tripla fotocamera verticale), mentre una quarto sensore sembra sarà posto al di fuori di questo spazio. Xiaomi ha anche rivelato che il Redmi K30 Pro arriverà con il SoC Qualcomm Snapdragon 865 e le funzionalità 5G.

Redmi K30 Pro Zoom

Il modello base del Redmi K30 è uscito sul mercato cinese già ad inizio gennaio. Sappiamo già che Xiaomi lancerà un nuovo smartphone di punta Redmi K30 Pro in Cina la prossima settimana. Secondo le informazioni attuali, infatti, la presentazione ufficiale del K30 Pro dovrebbe avvenire martedì 24 marzo.

La novità di oggi, però, ci arriva tramite il social network Weibo dove il direttore generale di Redmi, Lu Weibing, ha condiviso un post che a primo sguardo può non avere molto significato.

Il post riporta una frase in cinese che si potrebbe tradurre come: “Ottenere un nuovo telefono…“. Sebbene questa informazione non sia di particolare interesse, se si guarda con attenzione si noterà che il post è stato condiviso attraverso un dispositivo inedito. Secondo la traduzione fatta dal cinese il nuovo smartphone si chiama “Redmi K30 Pro Zoom Version“.

Ciò essenzialmente conferma l’esistenza di una versione speciale del prossimo Redmi K30 Pro. Questa è la prima volta che sentiamo parlare di una speciale “Zoom Edition” . Non sappiamo cosa avrà di speciale la versione Redmi K30 Pro Zoom Edition ma a giudicare dal suo nome, potrebbe ovviamente avere qualcosa a che fare con le migliori capacità di zoom sul telefono.

Fonte xda